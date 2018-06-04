تعرفي على 8 أسرار لجمال المرأة الكورية

دائمًا ما تتساءل النساء حول العالم عن سر البشرة البيضاء والنقية التي تتمتع بها المرأة الكورية. لا شك أن وراء تلك البشرة بعض العوامل الوراثية، لكن ذلك لا يمنع اتباعهن لروتين صحي ومنتظم للعناية اليومية.

1- فرشاة الوجه

نعلم تمامًا أهمية وفوائد تقشير البشرة، لكن تقشير البشرة باستخدام الفرشاة يمنح المزيد من الفوائد مع نتائج أكيدة للتخلص من طبقات الجلد الميت واستعادة البشرة النقية والصحية.

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2- ترطيب البشرة

تتمتع نساء كوريا ببشرة نديّة ومشرقة، ولعل الترطيب هو السر وراء ذلك. فترطيب البشرة هو أهم الوسائل للوقاية من الجفاف وتجنب آثار الشيخوخة المبكرة كذلك.

3- شرب الماء بوفرة

إلى جانب فوائده لترطيب البشرة والجسم، يساعد الماء أيضًا على تحسين الصحة العامة وزيادة المناعة. حيث يساعد على تنقية الجسم من السموم المتراكمة ويسهل خروجها خارج الجسم. فضلًا عن ذلك، تستخدم أغلب النساء الكوريات سبراي الوجه المنعش لترطيب بشرة الوجه خلال اليوم.

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4- استخدام الزيوت المنظفة للبشرة

استخدام الزيوت الطبيعية لتنظيف البشرة هي تقنية فعّالة لتنقية البشرة والحفاظ على نضارتها. حيث تعادل الزيوت مستويات الإفرازات الدهنية داخل خلايا البشرة، كما تساعد على الوقاية من الجفاف.

5- بودرة الأرز

بودرة الأرز وماء الأرز أيضًا من أهم الأسرار الجمالية للكوريات. فتُخلط بودرة الأرز مع الماء لتستخدم كقناع طبيعي رائع يساعد على توحيد لون البشرة وتفتيح المسام.

6- التنظيف المضاعف

وهي طريقة 424، فتتضمن على 4 دقائق لتدليك البشرة باستخدام الزيوت، تتبعها دقيقتان لاستخدام الغسول الرغوي، وأخيرًا، 4 دقائق لشطف البشرة بالماء.

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7- الماء المالح

من أهم الخدع التي تحرص على اتباعها المرأة الكورية، هي استخدام الماء المالح لعلاج حب الشباب. عند ظهور أي من البثور، يُستخدم الماء المالح لشطف البشرة مع التركيز على أماكن ظهور البثور وحبوب البشرة.

8- واقي الشمس

بالطبع، واقي الشمس من أهم المستحضرات الجمالية التي لا غنى لها لأي امرأة على مستوى العالم. لذلك، يعد واقي الشمس جزء أساسي ضمن روتين العناية اليومية ببشرة المرأة الكورية.

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