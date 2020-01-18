أسرع وصفة لصنع خبز  الفوكاشيا

هل تحبين حبر الفوكشيا الإيطالي؟ يمكنك الآن تحضير خبر الفوكاشيا في أقل من 10 دقائق.

المكونات:

4 أكواب طحين لجميع الأغراض

2 ملعقة شاي ملح كوشير

2 ¼ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية (علبة واحدة)

2 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة من الزبدة

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون مقسم

توابل إيطالية أو أعشاب طازجة مفرومة فرماً ناعماً

ملح البحر

تحضير الخبز:

في وعاء متوسط ​​الحجم، يُمزج الدقيق والملح والخميرة الفورية. يحرك جيداً. أضف الماء الدافئ. باستخدام ملعقة خشبية قوية أو ملعقة مطاطية ، تخلط المكونات حتى يدمج كل الدقيق. يغطى الوعاء بغطاء بلاستيكي ويوضع في الثلاجة لمدة 8 ساعات على الأقل وحتى 24 ساعة.

تدهن الصينية بالزبدة. توضع ورقة مشمع على الصينية. تصب ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وسط الصينية. تقسم العجينة إلى نصفين باستخدام ملعقة كبيرة أو ملعقة مطاطية وتوضع قطعة واحدة من العجين في كل مقلاة ، وتدهن بطبقة من الزيت. تضغط الحواف الى الاسفل لتشكيل كرة . تغطى الصينية بورق بلاستيكي وتترك العجين لترتاح لمدة ساعتين حسب الحالة. يجب أن تغطي العجينة الصينية بالكامل.

الخبز:

يسخن الفرن إلى درجة 450 فهرنهايت مع وضع الرف وسط الفرن.

ترشّ ملعقة كبيرة أخرى من الزيت فوق العجين. باستخدام أصابع نظيفة، يضغط الهجين للأسفل لعمل حفر عميقة عبر العجين.

ترش العجينة بالتوابل الإيطالية (أو الأعشاب الطازجة) وملح البحر.

توضع الصينية في الفرن وتخفض درجة الحرارة على الفور إلى 425 درجة فهرنهايت. تخبز لمدة 22 إلى 28 دقيقة ، حتى تصبح الحواف ذهبية وهشة. تخرج الصواني من الفرن. باستخدام ملعقة معدنية ، قم برفع الخبز من الصينية ونقلها الى رف التبريد.

تقدم دافئة أو باردة حسب الرغبة.