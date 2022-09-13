أسماء بنات حلوة وخفيفة ومعانيها من الألف إلى الياء

أروع أسماء بنات حلوة وخفيفة من حرف الألف لحرف الياء سوف نطرحها اليوم من خلال هذا المقال لكي تساعدكم في اختيار أجمل الأسماء لبناتكم، حيث أن الكثير من الآباء والأمهات بمجرد علمهم بحدوث الحمل ومعرفة نوع الجنين أنه أنثى يبدأ البحث والتنقيب عن اسم مثالي غريب مختلف عن الأسماء الشائعة على مر العصور، لذا اقترحنا هذه المجموعة النادرة من الأسماء لاختيار الأفضل من بينها.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الألف

هناك الكثير من أسماء بنات جديدة ظهرت على الساحة المصرية مُؤخرًا، لم نتعرض إليها من قبل لذا سنوضح من خلال ما يلي تلك الأسماء ومعانيها التي لابد أن يُلم بها الأبوين قبل إطلاقها على بناتهم، حيث أنها الأسماء الملازمة لهن مدى الحياة:

أريام : الفتاة الجميلة ذات القوام الممشوق.

: الفتاة الجميلة ذات القوام الممشوق. أريكا : وتعني الحكم الأبدي.

: وتعني الحكم الأبدي. أولوين : بصمات الأصابع البيضاء الناعمة.

: بصمات الأصابع البيضاء الناعمة. ألفة : المؤانسة وإقامة الصداقات.

: المؤانسة وإقامة الصداقات. إرم : احدى المدن المفقودة التي تم ذكرها في القرآن الكريم.

: احدى المدن المفقودة التي تم ذكرها في القرآن الكريم. أورميلا : موجات من العواصف والرياح.

: موجات من العواصف والرياح. أرجوان : اسم زهرة ذات أوراق حمراء برتقالية.

: اسم زهرة ذات أوراق حمراء برتقالية. انجي : اللؤلؤة المكنونة.

: اللؤلؤة المكنونة. انجيل : الملاك البريء.

: الملاك البريء. إسراء : السير ليلًا في قافلة، كما أسرى الله سبحانه وتعالى برسولنا الكريم صلوات الله عليه وتسليمه ليلًا في رحلة الاسراء والمعراج.

: السير ليلًا في قافلة، كما أسرى الله سبحانه وتعالى برسولنا الكريم صلوات الله عليه وتسليمه ليلًا في رحلة الاسراء والمعراج. إيمان : العقيدة والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به.

: العقيدة والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. ايريني : اسم قبطي يعني الهدوء والسلام.

: اسم قبطي يعني الهدوء والسلام. آليك : اسم من أصل أرميني ويعني موج البحر.

: اسم من أصل أرميني ويعني موج البحر. ألينا : البريق اللامع لضوء الشمس، أو المرأة رائعة الجمال.

: البريق اللامع لضوء الشمس، أو المرأة رائعة الجمال. اُلبرْتا : اسم إذا صح تشكيله سهل نطقه ومعناه المرأة العظيمة ذات الجاه والأصول العريقة.

: اسم إذا صح تشكيله سهل نطقه ومعناه المرأة العظيمة ذات الجاه والأصول العريقة. آيلا : اسم أعجمي يعني ضوء القمر الخافت.

: اسم أعجمي يعني ضوء القمر الخافت. ألدا : يعني المرأة شديدة الحكمة صاحبة العقل الراسخ.

: يعني المرأة شديدة الحكمة صاحبة العقل الراسخ. أنعام : الإحسان من الله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين.

: الإحسان من الله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين. آيات : معناه الدلائل والعلامات التي يمنحها الله لعباده المقربين بفوزهم الجنة التي عرضها السموات والأرض.

: معناه الدلائل والعلامات التي يمنحها الله لعباده المقربين بفوزهم الجنة التي عرضها السموات والأرض. أم كلثوم : الفتاة صاحبة الوجه الممتلئ والخدود الوردية.

: الفتاة صاحبة الوجه الممتلئ والخدود الوردية. أسماء : اسم يوحي بشيء ما.

: اسم يوحي بشيء ما. أروى : العنزة التي توجد في الجبل.

: العنزة التي توجد في الجبل. أنهار : جمع نهر، والتي توجد في الجنة.

: جمع نهر، والتي توجد في الجنة. أبرار : الفتاة المطيعة الصادقة المنزهة.

: الفتاة المطيعة الصادقة المنزهة. آلاء : الخيرات والنعم الكثيرة.

: الخيرات والنعم الكثيرة. أفنان : اسم علم عربي يعني الأغصان وفروع الأشجار وارفة الظلال.

: اسم علم عربي يعني الأغصان وفروع الأشجار وارفة الظلال. أمنية : ما يتمناه المرء من خيرات وسعادة في الدنيا والآخرة.

: ما يتمناه المرء من خيرات وسعادة في الدنيا والآخرة. ابتهال : تضرع وتوسل لله تعالى بتحقيق ما طال انتظاره من الأمنيات.

: تضرع وتوسل لله تعالى بتحقيق ما طال انتظاره من الأمنيات. امتنان : شكر وعرفان وحسن تقدير الجميل.

: شكر وعرفان وحسن تقدير الجميل. آمنة : المرأة المطمئنة من أذى الآخرين.

: المرأة المطمئنة من أذى الآخرين. أماني: ما يتمناه المرء ويريد تحقيقه في المستقبل.

ما يتمناه المرء ويريد تحقيقه في المستقبل. أسيل : الفتاة صاحبة الخد الناعم.

: الفتاة صاحبة الخد الناعم. أحلام : ما يحلم به المرء ويتمنى إدراكه.

: ما يحلم به المرء ويتمنى إدراكه. أميمة : تصغير أم ومعناه الأم الصغيرة في العمر.

: تصغير أم ومعناه الأم الصغيرة في العمر. اعتماد : المرأة التي يعتمد عليها.

: المرأة التي يعتمد عليها. ايليف: الفتاة الرقيقة صادقة المشاعر.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الباء

حرف الباء حظي بمجموعة رائعة ونادرة من أسماء بنات حلوة وخفيفة يمكن إطلاقها على البنات حديثي الولادة في أي عصر من العصور دون قيد أو شرط، فهي الأجمل مهما طال الزمان لما تحمل في طياتها من معاني نبيلة وجميلة لصاحبة الشخصية، ومن أجمل هذه الأسماء ما يلي:

بتول : الشريفة الطاهرة المنقطعة عن الرجال التي لا ترغب الزواج.

: الشريفة الطاهرة المنقطعة عن الرجال التي لا ترغب الزواج. باتيل : القائدة أو المسئولة.

: القائدة أو المسئولة. بسملة : اسم مشتق من بسم الله الرحمن الرحيم.

: اسم مشتق من بسم الله الرحمن الرحيم. بلسم : النعومة والهدوء وعدم الفزع.

: النعومة والهدوء وعدم الفزع. باران : المطر الغزير، وبمعنى آخر المحاربة الشجاعة.

: المطر الغزير، وبمعنى آخر المحاربة الشجاعة. بدوة : اسم من أسماء بنات البادية.

: اسم من أسماء بنات البادية. بالاري : الفتاة الرقيقة التي تمشي على استحياء.

: الفتاة الرقيقة التي تمشي على استحياء. بيسان : الفريدة التي لا مثيل لها بين أقرانها.

: الفريدة التي لا مثيل لها بين أقرانها. بينان : الحدائق والرياض المكسوة بالأزهار.

: الحدائق والرياض المكسوة بالأزهار. بثينة : الأرض اللينة السهلة والرمال الناعمة.

: الأرض اللينة السهلة والرمال الناعمة. بهية : شديدة الحسن والجمال.

: شديدة الحسن والجمال. بسنت : الزهرة ذات الرائحة العطرة الفواحة.

: الزهرة ذات الرائحة العطرة الفواحة. بورجو: الروائح العطرة الفواحة التي تسحر من يستنشقها.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف التاء

حرف التاء ترك بصمة مميزة بين الكثير من الأسماء، لذا تفضل الكثير من الأمهات إطلاق أسماء بنات بحرف التاء على بناتهن بعد بحث عميق عن معاني تلك الأسماء وما تشير إليه من دلائل، مع الاطمئنان أن الاسم لا يوجد فيه أي حرمانيه في الدين الإسلامي ولا يتعارض مع تعاليمه، ومن أبرز تلك الأسماء:

تولين : الهالة المستديرة المضيئة حول القمر.

: الهالة المستديرة المضيئة حول القمر. توفانا : المرأة قوية الشخصية صاحبة الأمر والنهي.

: المرأة قوية الشخصية صاحبة الأمر والنهي. توناي : الهدوء أطراف الليل.

: الهدوء أطراف الليل. تهاني : التهنئة بالمناسبات السعيدة والأفراح.

: التهنئة بالمناسبات السعيدة والأفراح. تارا : الطرحة التي ترتديها العروس لتزين رأسها يوم الزفاف.

: الطرحة التي ترتديها العروس لتزين رأسها يوم الزفاف. تسنيم : نهر من أنهار الجنة.

: نهر من أنهار الجنة. تاليدا : الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ بعد.

: الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ بعد. تيمارا : اسم من أسماء النخيل.

: اسم من أسماء النخيل. تالا : الفتاة الشابة اليافعة.

: الفتاة الشابة اليافعة. تيلين: الفتاة المزهرة ذات الجمال الباهر.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الجيم

لقد ذُكرت الكثير من الأسماء التي تحمل في طياتها أكثر من معنى، أخذنا على عاتقنا توضيح ما تيسر لنا منها لتسهيل اختيارها على الأبوين لبناتهم، حيث أنها أسماء تندرج تحت أسماء البنات حلوة وخفيفة بحرف الجيم التي قلما اُطلقت على فتاة حديثة الولادة.

جوانا : يعرف في اللغة الفارسية الفتاة الحسناء، وفي اللغة اليونانية الله كريم.

: يعرف في اللغة الفارسية الفتاة الحسناء، وفي اللغة اليونانية الله كريم. جولي : اسم علم يعني الورود ذات اللون الزهري، أو بمعنى آخر الشفق أي وقت غروب الشمس.

: اسم علم يعني الورود ذات اللون الزهري، أو بمعنى آخر الشفق أي وقت غروب الشمس. جيدانة : الحسناء ذات العنق الجميلة.

: الحسناء ذات العنق الجميلة. جاسمين : اسم من أسماء الزهور ذات العطر الفواح.

: اسم من أسماء الزهور ذات العطر الفواح. جليلة : الفتاة ذات الشأن العالي بين قومها.

: الفتاة ذات الشأن العالي بين قومها. جايدا : اسم حجر اليشم.

: اسم حجر اليشم. جدوى : فائدة وأهمية.

: فائدة وأهمية. جميلة : الفتاة التي لا يختلف اثنان على جمالها الفتان.

: الفتاة التي لا يختلف اثنان على جمالها الفتان. جايلين : النائلة التي انتصرت بين أقرانها.

: النائلة التي انتصرت بين أقرانها. جانسين : اسم الله الرحيم.

: اسم الله الرحيم. جزلان : الفتاة ذات الرأي السديد.

: الفتاة ذات الرأي السديد. جنات : الفردوس والحدائق الغناء التي وعد الله بها المتقين.

: الفردوس والحدائق الغناء التي وعد الله بها المتقين. جودي: اسم الجبل الذي قامت سفينة سيدنا نوح عليه السلام بالرسو عليه.

اسم الجبل الذي قامت سفينة سيدنا نوح عليه السلام بالرسو عليه. جنى: معناه جني ثمار البساتين .

معناه جني ثمار البساتين جهاد : اسم يعني القتال والحرب من أجل الحصول على الحقوق ويطلق على الذكر والأنثى.

: اسم يعني القتال والحرب من أجل الحصول على الحقوق ويطلق على الذكر والأنثى. جيهان: الحياة والدنيا بما فيها من خيرات ونعم.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الحاء

سوف نتعرف سويًا على أجمل أسماء بنات في حرف الحاء ومعانيها الجميلة التي يسعد كثيرًا الآباء والأمهات بإطلاقها على بناتهم التي يبذلون قصارى جهدهم للحصول على اسم مفضل ومميز للملكة الصغيرة التي أسعدت جميع أفراد العائلة بمجيئها لهذه الحياة، ومن تلك الأسماء ما يلي:

حورية : من الحور العين في الجنة.

: من الحور العين في الجنة. حور : الفتاة الجميلة الرقيقة.

: الفتاة الجميلة الرقيقة. حياة : الأمل والإقبال على الدنيا فهي عكس النهاية والممات.

: الأمل والإقبال على الدنيا فهي عكس النهاية والممات. حنين : الشوق والحنين بعد الفراق والبعد.

: الشوق والحنين بعد الفراق والبعد. حسنة : الفتاة شديدة الحسن والجمال.

: الفتاة شديدة الحسن والجمال. حبيبة : المرأة المحبوبة أو المحبة للآخرين من حولها.

: المرأة المحبوبة أو المحبة للآخرين من حولها. حريرة : الخيوط الرفيعة التي تنسجها دودة القز والتي تنتج منها الحرير.

: الخيوط الرفيعة التي تنسجها دودة القز والتي تنتج منها الحرير. حكمت : المرأة العاقلة الرشيدة التي تنطق بالحكم.

: المرأة العاقلة الرشيدة التي تنطق بالحكم. حالمة : الفتاة التي تحلم كثيرًا بتحقيق أحلامها المستقبلية.

: الفتاة التي تحلم كثيرًا بتحقيق أحلامها المستقبلية. حانية : الفتاة كثيرة العطاء التي تتمتع بحنية طاغية.

: الفتاة كثيرة العطاء التي تتمتع بحنية طاغية. حوراء : الفتاة الجميلة ذات العينين شديدة البياض.

: الفتاة الجميلة ذات العينين شديدة البياض. حنان : المرأة شديدة الحنان والعطف.

: المرأة شديدة الحنان والعطف. حميدة: كثيرة الحمد لله سبحانه وتعالى على عظيم نعمه.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الراء

هناك الكثير من الأسماء الجميلة والراقية في حرف الراء والتي تسعد البنات في الكبر بإطلاق تلك الأسامي عليها، نظرًا لجمالها وخفتها ومعانيها الجميلة، التي تحمل للفتاة في الكثير من الأحيان ما يتوافق مع شخصيتها الفريدة، ومن أبرز تلك الأسماء ما سنحاول تجميعه لكم قدر المستطاع:

رحيق : خلاصة عبير الزهور.

: خلاصة عبير الزهور. رسيل : الماء الصافي العذب.

: الماء الصافي العذب. رغد : الرفاهية في العيش وكثرة نعم الحياة.

: الرفاهية في العيش وكثرة نعم الحياة. راما : الفوز في المسابقات وتحقيق الأمنيات.

: الفوز في المسابقات وتحقيق الأمنيات. روجينا : شمس الحياة أو بمعنى المرأة رفيعة المستوى.

: شمس الحياة أو بمعنى المرأة رفيعة المستوى. رانسي : اسم يطلق على أحد الأنواع من الغزال الفرنسي.

: اسم يطلق على أحد الأنواع من الغزال الفرنسي. راميس : الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

: الرياح المثيرة للرمال والأتربة. رنيم : الطرب والغناء الجميل.

: الطرب والغناء الجميل. رؤى : جاءت من الرؤية أي المنام.

: جاءت من الرؤية أي المنام. رهف : اللطف واللين في التعامل مع الآخرين.

: اللطف واللين في التعامل مع الآخرين. رقية : من الرقي واعلاء الشأن.

: من الرقي واعلاء الشأن. روشان : ومعناها النجم اللامع المضيء في السماء.

: ومعناها النجم اللامع المضيء في السماء. روسلين : لحظة غروب الشمس.

: لحظة غروب الشمس. روهان : اسم رقيق معناه الوعد.

: اسم رقيق معناه الوعد. راوية : الفتاة كثيرة الكلام البارعة في رواية الأحاديث.

: الفتاة كثيرة الكلام البارعة في رواية الأحاديث. رملاء : النعجة البيضاء ذات القوائم السوداء، ومعنى آخر السنة المجدية.

: النعجة البيضاء ذات القوائم السوداء، ومعنى آخر السنة المجدية. ريماس : ماء الألماس وأيضًا يطلق على الفتاة ذات المكانة الرفيعة بين أمثالها من الفتيات.

: ماء الألماس وأيضًا يطلق على الفتاة ذات المكانة الرفيعة بين أمثالها من الفتيات. رحمة : كل ما يدرك المرء من ربه من رحمة وغفران ورزق.

: كل ما يدرك المرء من ربه من رحمة وغفران ورزق. رودينة : السحابة التي استظل رسولنا الكريم بظلها حتى وصل غار حراء.

: السحابة التي استظل رسولنا الكريم بظلها حتى وصل غار حراء. رضوى: أحد أسماء جبال المدينة المنورة.

أحد أسماء جبال المدينة المنورة. رشا: نوع من الغزال أبيض اللون.

نوع من الغزال أبيض اللون. رحاب: اسم يعني الرحب والسعة.

اسم يعني الرحب والسعة. ريهام: جاء من الرهمة أي ذرات المطر الخفيف.

جاء من الرهمة أي ذرات المطر الخفيف. رانيا: الشخصية عميقة النظر في حسم الأمور.

الشخصية عميقة النظر في حسم الأمور. ريم: الظبى الصغير وفي الأصل هو رئم ولكن للتخفيف قد حذفت الهمزة.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف السين

أمتعنا حرف السين بتشكيلة رائعة من أسماء بنات حلوة وخفيفة من أكثر الأسماء رقة والتي يمكن إطلاقها على البنات لكي يذوقوا حلاوة الاسم وجماله ويتمتعن بمعانيه الجميلة المعبرة التي تجعلهم يشعرون بالفخر بتلك الأسماء الراقية، ومنها ما حاولنا جمعه لكم، كما يلي:

سجدة : السجود لله عز وجل والدعاء، وهو من أسماء بنات حلوة وخفيفة دينية.

: السجود لله عز وجل والدعاء، وهو من أسماء بنات حلوة وخفيفة دينية. سيلا : الفتاة الموثوق بها.

: الفتاة الموثوق بها. سولاف : معناه الشلال المتدفقة.

: معناه الشلال المتدفقة. سيدال : الستار والغطاء ويطلق على غطاء الكعبة المشرفة.

: الستار والغطاء ويطلق على غطاء الكعبة المشرفة. سما : الشهرة والصيت الذائع.

: الشهرة والصيت الذائع. سلمى : الناجية من المخاطر.

: الناجية من المخاطر. سها : جاء معنى الاسم من السهو والنسيان.

: جاء معنى الاسم من السهو والنسيان. سميرة : كثيرة السمر وتبادل أطراف الحديث في الليل.

: كثيرة السمر وتبادل أطراف الحديث في الليل. سمر : الحديث في آخر الليل.

: الحديث في آخر الليل. سوزان : المحترقة.

: المحترقة. سيماء : اسم ذكر في القرآن الكريم ومعناه الإشارة.

: اسم ذكر في القرآن الكريم ومعناه الإشارة. سوار الذهب : حلى تقوم بارتدائها الفتيات في المعصم مصنوعة من معدن الذهب.

: حلى تقوم بارتدائها الفتيات في المعصم مصنوعة من معدن الذهب. سايدا : المرأة الطويلة وبمعنى آخر المرأة المعاونة لمن حولها من المحيطين.

: المرأة الطويلة وبمعنى آخر المرأة المعاونة لمن حولها من المحيطين. سانيم : المرأة الجميلة أو بمعنى آخر الموهبة.

: المرأة الجميلة أو بمعنى آخر الموهبة. ساريلا : الشجاعة والجرأة أو بمعنى الشلال المتدفقة.

: الشجاعة والجرأة أو بمعنى الشلال المتدفقة. سودي : الحجر شديد السواد.

: الحجر شديد السواد. سيفدا : العشق بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

: العشق بكل ما تحمله الكلمة من معنى. سندس : الثياب الخضر الذي متع الله به أهل الجنة ومن يرضي الله ويتمنى لقاءه.

: الثياب الخضر الذي متع الله به أهل الجنة ومن يرضي الله ويتمنى لقاءه. سحر: وقت السحر وهو الوقت المتأخر من الليل الذي يناجي فيه الإنسان ربه.

وقت السحر وهو الوقت المتأخر من الليل الذي يناجي فيه الإنسان ربه. سربست : اسم تركي مشهور ومعناه القوة والبسالة.

: اسم تركي مشهور ومعناه القوة والبسالة. ستيرك: النجمة الساطعة في السماء.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف العين

كثرت أسماء بنات فريدة وجميلة بحرف العين، تعد من الأسماء غير الدارجة والتي لم يطلقها الكثير من الأشخاص على بناتهم لذا أصبحت من الأسماء الجميلة النادرة، بجانب أنها قليلة الانتشار في الدول العربية فالكثير لم يعرفها، ومن أبرز تلك الأسماء التي يبحث عنها الآباء ما يلي:

علياء : رفيعة المقام بين القوم التي تتميز بمكانتها السامية بين أقرانها.

: رفيعة المقام بين القوم التي تتميز بمكانتها السامية بين أقرانها. عهود : الوصايا والعقود المبرمة لضمان الحقوق بين الأفراد.

: الوصايا والعقود المبرمة لضمان الحقوق بين الأفراد. عبير : عطر الزهور الفواح.

: عطر الزهور الفواح. عزة : بنت الظبية الصغيرة.

: بنت الظبية الصغيرة. علية : من الأسماء القديمة وتعني المرأة ذات الشأن العظيم.

: من الأسماء القديمة وتعني المرأة ذات الشأن العظيم. عالية : الفتاة ممشوقة القوام.

: الفتاة ممشوقة القوام. عطور : الروائح الطيبة التي تملأ المكان.

: الروائح الطيبة التي تملأ المكان. عتاب : التي تعاتب كثيرًا أو المخاطبة بود ودلال.

: التي تعاتب كثيرًا أو المخاطبة بود ودلال. عائشة : التي يتمنى لها طول العمر والصحة التي تتمتع برغد العيش والحال.

: التي يتمنى لها طول العمر والصحة التي تتمتع برغد العيش والحال. عذراء : الفتاة التي ما زالت غير متزوجة وهو اللقب الذي تم إطلاقه على السيدة مريم العذراء.

: الفتاة التي ما زالت غير متزوجة وهو اللقب الذي تم إطلاقه على السيدة مريم العذراء. عنود : اسم عربي ومعناه السحابة الممطرة وبمعنى آخر الشابة العنيدة.

: اسم عربي ومعناه السحابة الممطرة وبمعنى آخر الشابة العنيدة. علا: العلو والسمو ورفعة الشأن.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الفاء

جرت العادة أن معظم الآباء والأمهات يرغبن في إطلاق أسماء أمهاتهم على بناتهم حديثي الولادة تخليدًا لذكراهم الطيبة واستمرار وجود الاسم بين أفراد العائلة، لذا حاولنا جاهدين تجميع تشكيلة فريدة من أجمل أسماء البنات على حرف الفاء حلوة وخفيفة، والتي منها أجملها على مسامعنا ما يلي:

فادية : التي يمكن أن تقدم روحها فداء لمن تحب.

: التي يمكن أن تقدم روحها فداء لمن تحب. فريدة : الشيء الفريد الذي لا يوجد له مثيل.

: الشيء الفريد الذي لا يوجد له مثيل. فريال : الفتاة شديدة الجمال والحسن.

: الفتاة شديدة الجمال والحسن. فدوة : جاءت من الفداء.

: جاءت من الفداء. فجر : ضوء الصباح الذي يظهر مع بداية اليوم.

: ضوء الصباح الذي يظهر مع بداية اليوم. فهيمة : كثيرة الفهم التي تتمتع بذكاء متقد.

: كثيرة الفهم التي تتمتع بذكاء متقد. فرح : من السعادة والبهجة وما يدخل على المرء من سرور.

: من السعادة والبهجة وما يدخل على المرء من سرور. فائزة : المنتصرة دائمًا.

: المنتصرة دائمًا. فائقة : الفتاة المتفوقة في كل شيء حتى في مستوى جمالها.

: الفتاة المتفوقة في كل شيء حتى في مستوى جمالها. فاطيمة : الفتاة التي يمكنها كبح جماح شهواتها.

: الفتاة التي يمكنها كبح جماح شهواتها. فاطمة : من قامت بفطم وليدها بعد فترة الرضاعة، كما أنه أحد أسماء بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم.

: من قامت بفطم وليدها بعد فترة الرضاعة، كما أنه أحد أسماء بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاريهان: ملكة الزهور الفواحة الجميلة.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الكاف

توجد من بين أسماء البنات الجميلة توليفة رائعة من الأسماء الخفيفة بحرف الكاف، التي حازت على اعجاب الكثير من الآباء والأمهات واطلقوها على بناتهم من فرط جمالها ومعناها المعبر الرقيق، كما أنها أسماء حقًا غريبة وغير مسبوقة، ومن أكثرها شهرة خصوصًا في الآونة الأخيرة ما يلي:

كاليندا : جمال الطبيعة الخلابة المتجسد في ضوء الشمس وبريقها.

: جمال الطبيعة الخلابة المتجسد في ضوء الشمس وبريقها. كارما : شجرة الكروم أو العنب من الأسماء التي تدل على الكرم والجود.

: شجرة الكروم أو العنب من الأسماء التي تدل على الكرم والجود. كارولين : الفتاة رائعة الجمال التي تبهر كل من يراها.

: الفتاة رائعة الجمال التي تبهر كل من يراها. كايلا : اسم لاتيني يعني الفتاة الجميلة المعشوقة.

: اسم لاتيني يعني الفتاة الجميلة المعشوقة. كاتي : الفتاة النقية الصفية.

: الفتاة النقية الصفية. كابر : الاسم جاء معناه من شدة الكبر والغرور وعزة النفس والكرامة.

: الاسم جاء معناه من شدة الكبر والغرور وعزة النفس والكرامة. كالي : الفتاة السمراء ذات الجسد النحيف.

: الفتاة السمراء ذات الجسد النحيف. كيندرا : شديدة المعرفة والاطلاع.

: شديدة المعرفة والاطلاع. كسوة : اسم يطلق على الغطاء الذي يكسو الكعبة المشرفة.

: اسم يطلق على الغطاء الذي يكسو الكعبة المشرفة. كوثر: اسم نهر من أنهار الجنة.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف اللام

أتحفنا حرف اللام إحدى أحرف اللغة العربية القوي بالكثير من أسماء البنات العربية والأجنبية التي تسعد بتسميتها الفتيات، والتي يمكن أن تكون غريبة على مسامعنا ولكنها تحمل أجمل المعاني والدلائل لأصحابها، الأمر الذي يجعلهن يعتزون بأسمائهن كثيرًا، ومن تلك الأسماء ما يلي:

لونار : اسم لاتيني الأصل ويعني القمر وضياءه ويمكن إطلاقه على الجنسين من الإناث والذكور.

: اسم لاتيني الأصل ويعني القمر وضياءه ويمكن إطلاقه على الجنسين من الإناث والذكور. لافين : الفتاة النقية التي لا تحمل بداخلها أي كره لأحد.

: الفتاة النقية التي لا تحمل بداخلها أي كره لأحد. لولي : المرأة العظيمة المتوجة.

: المرأة العظيمة المتوجة. لوجين : ماء الفضة.

: ماء الفضة. لوريانا : شجرة الغار المُستخدم أوراقها في الطهي.

: شجرة الغار المُستخدم أوراقها في الطهي. لوسيندا : الفتاة ذات الوجه المضيء المشرق.

: الفتاة ذات الوجه المضيء المشرق. لوتس : اسم زهرة اللوتس ذات الرائحة الفواحة الطيبة.

: اسم زهرة اللوتس ذات الرائحة الفواحة الطيبة. لاتويا : القوية التي من الصعب هزيمتها.

: القوية التي من الصعب هزيمتها. لادونا : سيدة القصر.

: سيدة القصر. لارين : اسم فرنسي يعني الباب العظيم.

: اسم فرنسي يعني الباب العظيم. لارا : الفتاة النبيلة الراقية بأخلاقها.

: الفتاة النبيلة الراقية بأخلاقها. لورا : اسم من أصل فارسي ومعناه الهضبة المستوية.

: اسم من أصل فارسي ومعناه الهضبة المستوية. لينا : اسم عربي معناه النخلة المثمرة كثيرة البلح.

: اسم عربي معناه النخلة المثمرة كثيرة البلح. لمار: ومعناه البريق اللامع، كما أنه يدل على الميل إلى الشهرة والازدهار.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الميم

مجرد إطلاق اسم على طفل أو طفلة أمر يبدو سهل بسيط، ولكن في مجمله يتمتع بصعوبة بالغة خصوصًا أن الأمهات والآباء دائمي الرغبة في إطلاق اسم من أسماء بنات دلع وكيوت على بناتهم كل من يسمعه يشعر بجماله واختلافه، ومن أكثر تلك الأسماء التي حظيت بإعجاب الكثير ما يلي:

ميرا : الفتاة شديدة الحسن والجمال.

: الفتاة شديدة الحسن والجمال. ماجدة : الشريفة النبيلة ذات الشهرة.

: الشريفة النبيلة ذات الشهرة. ميا : الأمنية الكبيرة لشخص قريب من القلب.

: الأمنية الكبيرة لشخص قريب من القلب. ملك : إحدى الملائكة الرقيقة.

: إحدى الملائكة الرقيقة. مهجة : خلاصة القلب والروح بكل ما فيها من جمال وروعة.

: خلاصة القلب والروح بكل ما فيها من جمال وروعة. معالي : المكان المرتفع ذو الهيبة والشأن العظيم.

: المكان المرتفع ذو الهيبة والشأن العظيم. مكة : لب الشيء أو خلاصته.

: لب الشيء أو خلاصته. منة الله : العطية والهبة من الله سبحانه وتعالى.

: العطية والهبة من الله سبحانه وتعالى. مجدان : الشرف وعلو الشأن بين القوم.

: الشرف وعلو الشأن بين القوم. مها : عيون المها وهي نوع من أنواع الظبى.

: عيون المها وهي نوع من أنواع الظبى. ماهيتاب : الضوء الساطع الوهاج للقمر.

: الضوء الساطع الوهاج للقمر. ميار : جلب واحضار الطعام وجاء من الفعل مار يمير.

: جلب واحضار الطعام وجاء من الفعل مار يمير. ميرال : صغير الغزال وهو أسم تركي من أصل إيطالي.

: صغير الغزال وهو أسم تركي من أصل إيطالي. ميرنا : الفتاة الجميلة ذات الصفات الطيبة الحسنة.

: الفتاة الجميلة ذات الصفات الطيبة الحسنة. منى : الأماني والأحلام المراد تحقيقها.

: الأماني والأحلام المراد تحقيقها. مي : الفتاة الطموحة صاحبة الأهداف.

: الفتاة الطموحة صاحبة الأهداف. مروة : المروءة والشهامة ونبل الأخلاق.

: المروءة والشهامة ونبل الأخلاق. منال : الشيء السهل الذي يمكن أن يُنال بسهولة.

: الشيء السهل الذي يمكن أن يُنال بسهولة. مليكة: صاحبة الجاه والسلطة.

اسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف النون

هناك باقة من أجمل أسماء بنات حلوة وخفيفة على اللسان ولكنها نادرة قلما يطلقها الأبوين على بناتهم، ربما لعدم الإلمام بمعناها الصحيح في اللغة أو تحري الدقة في حرمانيه الاسم من عدمه، لذا حرصنا على الإتيان بتلك الأمثلة من أسماء البنات النادرة بحرف النون للتعرف على معانيها، ومنها:

نويال : رمز الحب والمودة.

: رمز الحب والمودة. نيثيا : معناه الدوام للأبد.

: معناه الدوام للأبد. نوسين : اسم عربي يعني المستقبل المشرق.

: اسم عربي يعني المستقبل المشرق. نهلة: معناه السقية الواحدة.

معناه السقية الواحدة. نجلاء: الفتاة ذات العينين الواسعتين النجلاوين.

الفتاة ذات العينين الواسعتين النجلاوين. نوال : إدراك الأماني وتحقيقها.

: إدراك الأماني وتحقيقها. نجوى : الفتاة التي تناجي ربها.

: الفتاة التي تناجي ربها. نبيلة : التي تتسم بالنبل وكرم الأخلاق.

: التي تتسم بالنبل وكرم الأخلاق. نازك : اسم نجم في السماء.

: اسم نجم في السماء. نورا : صاحبة الوجه البشوش الضاحك.

: صاحبة الوجه البشوش الضاحك. نيروز : اسم عيد من الأعياد.

: اسم عيد من الأعياد. نارفين : القدر وما يحمله للإنسان من خير أو شر.

: القدر وما يحمله للإنسان من خير أو شر. نورسين : سطوع الشمس وقت الظهيرة.

: سطوع الشمس وقت الظهيرة. نيلاي: صاحبة الوجه المشرق كالقمر.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الهاء

إليكم أجمل أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الهاء ومعانيها لاختيار الأفضل من بينها، حيث أن مسألة اختيار الاسم يعد من أصعب الأمور التي تبدو سهلة، ولكن انه الاسم الذي يرافق صاحبته مدى الحياة فلابد أن يكون من أجمل الأسماء التي تحمل معاني ودلائل معبرة، ومنها ما يلي:

هيا : الفتاة المهندمة الأنيقة في شكلها وملابسها وحذفت الهمزة في النطق للتخفيف.

: الفتاة المهندمة الأنيقة في شكلها وملابسها وحذفت الهمزة في النطق للتخفيف. هاندة : الفتاة ذات الابتسامة الساحرة.

: الفتاة ذات الابتسامة الساحرة. هولين : أحلام اليقظة.

: أحلام اليقظة. هتاف : الصوت الصاخب والضجيج المرتفع.

: الصوت الصاخب والضجيج المرتفع. هلا : الترحيب بالضيوف وإظهار الفرح لرؤيتهم.

: الترحيب بالضيوف وإظهار الفرح لرؤيتهم. هالة : الدائرة حول القمر.

: الدائرة حول القمر. هيام : شدة الحب والغرام في العشق.

: شدة الحب والغرام في العشق. هنا : المعيشة المرفهة الرغدة.

: المعيشة المرفهة الرغدة. همس : الحديث بصوت منخفض يكاد لا يسمع.

: الحديث بصوت منخفض يكاد لا يسمع. هدية : الشيء الثمين الذي يهادي به الأشخاص بعضهم البعض.

: الشيء الثمين الذي يهادي به الأشخاص بعضهم البعض. هاميس: اسم من أسماء ملوك الفراعنة.

أسماء بنات حلوة وخفيفة بحرف الياء

ذكرت الكثير من أسماء بنات حلوة وخفيفة على حرف الياء، حيث اتخذت من أسماء انهار الجنة وغيرها، والتي تعد من الأجمل عندما يأمل الأبوين في اختيار اسم عظيم ذو معنى عميق لبناتهم، فمن كثرتهم وجمال معانيها تحدث حيرة في اختيار الأمثل، لذا انتقينا لكم باقة من أجمل الأسماء:

يقين : من الأسماء المميزة التي يمكن أن تطلق على الذكر والأنثى ومعناه الثقة المفرطة.

: من الأسماء المميزة التي يمكن أن تطلق على الذكر والأنثى ومعناه الثقة المفرطة. يّم : اسم عربي إسلامي معناه البحر العميق.

: اسم عربي إسلامي معناه البحر العميق. يارا : معناه الفتاة المحبوبة من قبل الجميع.

: معناه الفتاة المحبوبة من قبل الجميع. يبرق : الشيء الذي يخرج منه نور أو بريق ولمعان.

: الشيء الذي يخرج منه نور أو بريق ولمعان. ياقوت : حجر كريم تستخدمه النساء في الحلي والمجوهرات.

: حجر كريم تستخدمه النساء في الحلي والمجوهرات. يولين : الفتاة الحسناء.

: الفتاة الحسناء. يمان : الفتاة التي تنتسب إلى دولة اليمن.

: الفتاة التي تنتسب إلى دولة اليمن. يسرا : الميسر حالها وما يوجد حولها من أمور.

: الميسر حالها وما يوجد حولها من أمور. يسرية : المرأة الغنية التي تمتلك الكثير من الأموال والثروات.

: المرأة الغنية التي تمتلك الكثير من الأموال والثروات. يمنى: أي السعيدة الموفقة في حياتها.

بهذا متابعينا نكون قد تعرفنا سويًا على باقة من أجمل أسماء بنات حلوة وخفيفة على سبيل المثال وليس الحصر، حيث أن عالم الأسماء زاخر بما هو أكثر من ذلك بكثير، ولكن نود أن نكون قد اجتهدنا في إيجاد أكثر الأسماء جمالًا لعرضها على حضراتكم للمساعدة في اختيار اسم راقي عذب فريد لبناتكم.