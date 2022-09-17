أسماء بنات مركبة أجمل 50 اسم ومعانيهم

جرت العادة قديمًا منذ عصر الملوك استخدام أسماء بنات مركبة، حيث أن هذا النوع من الأسماء يرمز للفخامة، وقد نجد اسم مكون من شقين وآخر من ثلاث، وكثير من الأميرات اسمها كان مركبًا مثل الأميرة ذات الهمة، لكن كل اسم له معنى يميزه عن بقية الأسماء، وبما أننا نؤمن بأن كل منا له من اسمه نصيب سوف نذكر لحضراتكم الاسم ومعناه، لكننا سوف نركز حديثنا على الأسماء المركبة للبنات.

أسماء بنات مركبة لطيفة

يحرص الكثيرون عند اختيار اسم لمولدتهم الجديدة أن يكون هذا الاسم معبرًا عن مدى محبتهم لها ومكانتها لديهم، وتميل الغالبية العظمى من الآباء إلى اختيار أسماء بنات راقية تحمل في طياتها معاني لطيفة، مثل:

نور القمر : بينما هذا الاسم يرمز إلى النور الذي يعكسه القمر في ليلة مظلمة، فتصبح مضيئة، مغلفة برومانسيته المعهودة، وكأنه يحاكي القلوب العاشقة، ويجبر النفوس الحزينة.

: بينما هذا الاسم يرمز إلى النور الذي يعكسه القمر في ليلة مظلمة، فتصبح مضيئة، مغلفة برومانسيته المعهودة، وكأنه يحاكي القلوب العاشقة، ويجبر النفوس الحزينة. ريحانة القلب : وهو يعني الفتاة الحنونة، التي بمجرد أن تقع عليها عيناك تشعر بطمأنينية النفس، وراحة القلب.

: وهو يعني الفتاة الحنونة، التي بمجرد أن تقع عليها عيناك تشعر بطمأنينية النفس، وراحة القلب. ذات الهمة : يعني الفتاة النشيطة، القادرة على التصرف بسرعة ومهارة، واتخاذ القرارات الصائبة في وقت محدود.

: يعني الفتاة النشيطة، القادرة على التصرف بسرعة ومهارة، واتخاذ القرارات الصائبة في وقت محدود. عطر الليل : اسم آخر لطيف يميل إليه عشاق سكينة الليل، وهؤلاء يشعرون برائحة عطرة تنتشر فقط أثناء ساعات الليل، فلا يجدون أروع من هذا الاسم يطلقونه على طفلتهم الوليدة.

: اسم آخر لطيف يميل إليه عشاق سكينة الليل، وهؤلاء يشعرون برائحة عطرة تنتشر فقط أثناء ساعات الليل، فلا يجدون أروع من هذا الاسم يطلقونه على طفلتهم الوليدة. سلوى الفؤاد : أما هذا الاسم فهو يعني الفتاة التي أرسلها الله لتذهب الحزن، وتشعرك بالراحة.

: أما هذا الاسم فهو يعني الفتاة التي أرسلها الله لتذهب الحزن، وتشعرك بالراحة. قطر الندى : وهو يعني قطرات المياه التي تظهر في الصباح الباكر على النبات فتجعله لامعًا وجميلًا.

: وهو يعني قطرات المياه التي تظهر في الصباح الباكر على النبات فتجعله لامعًا وجميلًا. تاج الحسن : اسم راقي آخر يشير إلى الفتاة باهرة الجمال، ذات الملامح الجميلة.

: اسم راقي آخر يشير إلى الفتاة باهرة الجمال، ذات الملامح الجميلة. جيد الغزال: وهو يعني الفتاة الجميلة، التي تمتاز برشاقة الغزال، وجمال عيونه.

أسماء بنات مركبة تدعو للتفاؤل والأمل

أما بعض الأشخاص هؤلاء الذين يرغبون في التمسك بالأمل، وبأن الغد دومًا أفضل، يبحثون لبناتهم على أسماء البنات ومعانيها كلها مكتوبة وتشير إلى التفاؤل، وأمثلة تلك الأسماء ما يلي:

أمل الحياة : وهي تعني الفتاة التي تحمل بداخلها الأمل الذي يعينها على تحمل مشاق الحياة.

: وهي تعني الفتاة التي تحمل بداخلها الأمل الذي يعينها على تحمل مشاق الحياة. بسمة أمل : أما هذا فهو يشير إلى الفتاة التي رآها والديها وكأنها بسمة تزيل ما علق في قلوبهم من أحزان.

: أما هذا فهو يشير إلى الفتاة التي رآها والديها وكأنها بسمة تزيل ما علق في قلوبهم من أحزان. سميرة الروح : وهو يعني البنت اللطيفة، التي أتت لتآنس قلوب والديها، وتبعد عنهم إحساسهم بالوحدة.

: وهو يعني البنت اللطيفة، التي أتت لتآنس قلوب والديها، وتبعد عنهم إحساسهم بالوحدة. روح الفؤاد : اسم آخر يرمز إلى مكانة الفتاة لدى والديها، وهي تعني أنها الحياة بالنسبة لهم، ومصدر راحتهم.

: اسم آخر يرمز إلى مكانة الفتاة لدى والديها، وهي تعني أنها الحياة بالنسبة لهم، ومصدر راحتهم. أم الخير : وهو يعني الفتاة التي يتفائل بها الجميع، فكلما تواجدت تواجد الخير والرزق.

: وهو يعني الفتاة التي يتفائل بها الجميع، فكلما تواجدت تواجد الخير والرزق. روضة المنى : وهو يعني الحديقة التي تُزهر أملًا وأمنيات بدلًا من النباتات والزهور العادية.

: وهو يعني الحديقة التي تُزهر أملًا وأمنيات بدلًا من النباتات والزهور العادية. بنت الشاطئ: تلك الفتاة التي يعشق أهلها شاطئ البحر، فولدت هي في في مكان قريب منه.

أسماء بنات مركبة إسلامية

وهناك من يرغب في أن تحمل ابنته اسم من أسماء بنات مركبة من القرآن الكريم، وهم يلجأون لهذا الاختيار كونهم يميلون للجانب الديني أكثر، ويرغبون أن تكون ابنتهم مباركة، ومحفوظة بعين الله التي لا تنام، فعلى سبيل المثال:

نور الهدى : وهو يعني النور الذي ينبعث فيرشد الشخص لما فيه الخير له.

: وهو يعني النور الذي ينبعث فيرشد الشخص لما فيه الخير له. حور عين : هذا الاسم يرمز إلى نساء جميلات للغاية يتواجدن في الجنة فقط، وقد جعلهم الله مكافأة لعباده الذين غضوا بصرهم في الدنيا، وكانوا من الأخيار.

: هذا الاسم يرمز إلى نساء جميلات للغاية يتواجدن في الجنة فقط، وقد جعلهم الله مكافأة لعباده الذين غضوا بصرهم في الدنيا، وكانوا من الأخيار. منة الله : تعنى العطية والنعمة التي أرسلها الله على سبيل العوض لبعض عباده.

: تعنى العطية والنعمة التي أرسلها الله على سبيل العوض لبعض عباده. هبة الله : وهو يشير إلى كرم الله في المنح بعد الحرمان.

: وهو يشير إلى كرم الله في المنح بعد الحرمان. جنة الله : اسم آخر يشير إلى مكان فيه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، لا يدخله إلى من كان مؤمنًا بالله، ورضا بقضائه.

: اسم آخر يشير إلى مكان فيه ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، لا يدخله إلى من كان مؤمنًا بالله، ورضا بقضائه. آيات الله : وهو يعني المعجزات التي تحدث من عند الله، فتبهر العقول، وتجبر القلوب.

: وهو يعني المعجزات التي تحدث من عند الله، فتبهر العقول، وتجبر القلوب. أم كلثوم : اسم اطلقه نبينا الكريم على ابنته، وهو يعني الفتاة ذات الخدود الحمراء التي تتميز بالنعومة والجمال.

: اسم اطلقه نبينا الكريم على ابنته، وهو يعني الفتاة ذات الخدود الحمراء التي تتميز بالنعومة والجمال. فاطمة الزهراء : يعني وصول الرضيع لسن مناسبة لفطامه، وهو اسم إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم.

: يعني وصول الرضيع لسن مناسبة لفطامه، وهو اسم إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الله : وهو يعني الفتاة التي وهبت حياتها للعبادة، ولا ترجو إلى رضا الله عنها.

: وهو يعني الفتاة التي وهبت حياتها للعبادة، ولا ترجو إلى رضا الله عنها. هدية الرحمن : وهي تعني الفتاة التي أرسلها الله لأهلها كهدية ترمز لكرمه الواسع، ونعمه التي لا تُحصى.

: وهي تعني الفتاة التي أرسلها الله لأهلها كهدية ترمز لكرمه الواسع، ونعمه التي لا تُحصى. جنة الخلود : وهو يعني المكان الذي يكافئ الله به عباده المؤمنين، بعد مرحلة الحساب، وفيه يكون الخلود.

: وهو يعني المكان الذي يكافئ الله به عباده المؤمنين، بعد مرحلة الحساب، وفيه يكون الخلود. قطوف دانية : ومعناه ثمار الجنة التي يحصل عليها المؤمنين بلا عناء، وتمتاز بطعمها الرائع.

: ومعناه ثمار الجنة التي يحصل عليها المؤمنين بلا عناء، وتمتاز بطعمها الرائع. نور اليقين : وهو يعني النور الذي ينشره العلم، والإيمان بشيء يعرفه الشخص صوابًا.

: وهو يعني النور الذي ينشره العلم، والإيمان بشيء يعرفه الشخص صوابًا. رتاج الكعبة: وهو يعني الباب الضخم للكعبة.

أسماء بنات مركبة تركية

بما أن الدراما التركية أصبحت ضيف دائم في كل بيت عربي، أصبحت الغالبية العظمى يميلون لاستخدام أسماء بنات مركبة تركية، حيث رقة اللفظ وجمال المعنى، ومن أمثلة تلك الأسماء ما يلي:

نور سين : معناه نور القمر الذي يحيل ظلام الليل ووحشته إلى إضاءة خافتة تربت على القلوب التي تشعر بالشجن.

: معناه نور القمر الذي يحيل ظلام الليل ووحشته إلى إضاءة خافتة تربت على القلوب التي تشعر بالشجن. زهرة البليسان : وهذا الاسم معناه الفتاة الرقيقة الجميلة مثل الزهرة الناعمة البليسان، والتي لا تتفتح إلى مع قدوم الربيع.

: وهذا الاسم معناه الفتاة الرقيقة الجميلة مثل الزهرة الناعمة البليسان، والتي لا تتفتح إلى مع قدوم الربيع. صفا الروح : وهو يعني الفتاة التي ترمز إلى صفاء القلوب، ونقاء النفوس من الشر والحزن.

: وهو يعني الفتاة التي ترمز إلى صفاء القلوب، ونقاء النفوس من الشر والحزن. شذى الورد : وهذا الاسم يعني الرائحة العطرة للورود، والتي يتفق الجميع على جمالها.

: وهذا الاسم يعني الرائحة العطرة للورود، والتي يتفق الجميع على جمالها. شمس الأصيل : وهو يعني مظهر الشمس الصافي في وقت الغروب.

: وهو يعني مظهر الشمس الصافي في وقت الغروب. صافيناز : يقال أن أصله فارسي، لكن تم استخدامه كثيرًا في الولاية العثمانية التركية، ومعناه الفتاة الأكثر دلالًا.

: يقال أن أصله فارسي، لكن تم استخدامه كثيرًا في الولاية العثمانية التركية، ومعناه الفتاة الأكثر دلالًا. هالة قمر : وهو يشير إلى الهالة المضيئة التي تحيط بالقمر، فتجعله لامعًا، وآسرًا للقلوب.

: وهو يشير إلى الهالة المضيئة التي تحيط بالقمر، فتجعله لامعًا، وآسرًا للقلوب. نورهان : وهو اسم يعني أميرة النور، وأصله تركي.

: وهو اسم يعني أميرة النور، وأصله تركي. أسمهان : المعنى الحرفي له ملكة الأسماء، أما معناه الحقيقي السمو والعلو.

: المعنى الحرفي له ملكة الأسماء، أما معناه الحقيقي السمو والعلو. روسلين : وهو يعني شمس الغروب.

: وهو يعني شمس الغروب. شاهيناز : أصله فارسي، والبعض قال تركي، وهو يعني أميرة الدلال.

: أصله فارسي، والبعض قال تركي، وهو يعني أميرة الدلال. نور جيهان : ومعناه نور العالم، أو نور الحياة.

: ومعناه نور العالم، أو نور الحياة. شهر زاد : وهو يعني بنت البلد، أو أميرة البلاد.

: وهو يعني بنت البلد، أو أميرة البلاد. بيريهان : وهو يعني الأميرة جميلة الملامح.

: وهو يعني الأميرة جميلة الملامح. شريهان : معناه الأميرة المحبوبة.

: معناه الأميرة المحبوبة. دُر صاف: وهو يعني اللآلئ الخالية من الشوائب.

أسماء زهور مركبة للبنات

إن كنت تبحث عن أسماء بنات مركبة تحمل في معناها الزهور العطرة أو النباتات الرقيقة التي تأسر القلوب بجمالها، يمكننا مساعدتك في هذا الشأن من خلال الأسماء التالية:

شجرة الدر : وهو اسم معناه الشجرة التي تثمر أحجار كريمة لامعة وثمينة، بدلًا من الثمار العادية.

: وهو اسم معناه الشجرة التي تثمر أحجار كريمة لامعة وثمينة، بدلًا من الثمار العادية. تمر حنة : أما هذا الاسم فهو يرمز إلى شجرة تستخدم في صنع الأدوية، ويعني الفتاة التي تطيب القلب من جروحه.

: أما هذا الاسم فهو يرمز إلى شجرة تستخدم في صنع الأدوية، ويعني الفتاة التي تطيب القلب من جروحه. أميرة الزهور : وهو اسم نادر بعض الشيء، ويعني الفتاة التي تعشق الزهور، وتنبت الأزهار في أي مكان تذهب إليه.

: وهو اسم نادر بعض الشيء، ويعني الفتاة التي تعشق الزهور، وتنبت الأزهار في أي مكان تذهب إليه. سوسن القلب : وهو إشارة إلى زهرة رقيقة المظهر، رائحتها ناعمة ولطيفة للغاية.

: وهو إشارة إلى زهرة رقيقة المظهر، رائحتها ناعمة ولطيفة للغاية. شهد الجنة : اسم يعني الفتاة جميلة الملامح والتي تعتبر وكأنها أجمل زهرة في واحة خضراء.

: اسم يعني الفتاة جميلة الملامح والتي تعتبر وكأنها أجمل زهرة في واحة خضراء. أريج الياسمين : وهو يعني رائحة الياسمين العطرة.

: وهو يعني رائحة الياسمين العطرة. ريماس الجنة: وهو يعني تراب الألماس الناعم.

أسماء بنات مركبة أجنبية ومعناها

هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في بعض الدول الغربية، ورغبوا في أن يطلقوا على بناتهم أسماء بنات مركبة أجنبية ومعناها يناسب الأديان السماوية، وأحيانًا يختارون أسمين متقاربين في اللفظ والمعنى ليناسب أسماء بنات تؤأم إن رزقوا بفتاتين تؤأم، ومن أمثلة ذلك:

باتريشا : وهو يعني المرأة النبيلة الأصل.

: وهو يعني المرأة النبيلة الأصل. بريانكا : أما هذا الاسم فمعناه الفتاة التي يحبها الجميع.

: أما هذا الاسم فمعناه الفتاة التي يحبها الجميع. آشلي : معناه الفتاة المرحة التي تبعث البهجة في النفوس.

: معناه الفتاة المرحة التي تبعث البهجة في النفوس. تانيا : وهو يعني الملكة السعيدة.

: وهو يعني الملكة السعيدة. تماره : وهذا الاسم يعني شجرة النخيل المثمرة بالتمر.

: وهذا الاسم يعني شجرة النخيل المثمرة بالتمر. جوليانا : وهو يعني الفتاة الجميلة ذات الشعر الطويل.

: وهو يعني الفتاة الجميلة ذات الشعر الطويل. جانيت : بينما هذا الاسم يعني أن الله حنون، أو لطيف بعباده.

: بينما هذا الاسم يعني أن الله حنون، أو لطيف بعباده. جاكلين : وهو اسم أجنبي يعني الفتاة سريعة الغضب، أو المقاتلة القوية في التغلب على أعدائها.

: وهو اسم أجنبي يعني الفتاة سريعة الغضب، أو المقاتلة القوية في التغلب على أعدائها. جاسيكا: اسم معناه الفتاة التي تحب التطلع إلى السماء من كثرة تبتلها إلى الله.

في مجتمعاتنا الشرقية نحرص كثيرًا عند اختيار أسماء بنات مركبة أن تتفق في معناها مع مبادئ ديننا، لا يهم أصل الاسم بقدر أهمية المعنى، ونادرًا ما يختار البعض اسم لطيف في لفظه، ثم يفاجئ أن معناه سيء، لذلك يفضل عند اختيار الاسم أن نبحث عن المعنى أولًا.