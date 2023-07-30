تختم كل سيدة بديكور منزلها الداخلي والخارجي، ولاسيما الحدائق في فصل الصيف ففي الحدائق الخارجية مساحات طبيعية مفتوحة ومزروعة في الهواء الطلق، والتي تستخدم عادة لأغراض الترفيه والاستجمام والاسترخاء، وتتنوع الحدائق الخارجية من حيث الحجم والتصميم والمكونات، وتشمل مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار والأزهار والمناطق الخضراء.

الحدائق الخارجية هي مكانًا مثاليًا للناس لقضاء وقت ممتع خارج المنازل أو أماكن العمل أو الاستمتاع بالطبيعة، وتعتبر أماكن للتجول والتنزه، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة، والتفاعل مع البيئة الطبيعية بكل هدوء بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.

فيما يلي نقدم لكم "أشغال يدوية لحديقة المنزل" بعض الأفكار الممتعة ويمكنك استكشاف العديد من الأنماط والأشكال الإبداعية لتناسب اهتماماتك وموهبتك الفردية، ابتكر وكن إبداعيًا في أشغالك اليدوية واستمتع بصنع أشياء جميلة:

أشغال يدوية لحديقة المنزل

1- مدفأة الحطب للحدائق الخارجية، نقوم بإحضار طين خفيف الوزن، وصخور زينة ونضع حولها أحجار أو عشب.

2- بالاشغال اليدوية يمكنك عمل أكاليل الأزهار عن طريق عبوة ماء حيث يُزين فيها مدخل البيت على الباب الرئيسي أو النوافذ في المنزل بأكاليل الزهور أو وضعها في الحديقة عن طريق وضع تراب ونبتة.

3- يُمكن عمل أضواء بالاشغال اليدوية وذلك بتزيين نوافذ المنزل عن طريق تثبيت مجموعة من الأضواء عليه، ويُمكن أيضاً اختيار أي منها حسب الرغبة وتشغيلها باستعمال الكهرباء أو البطاريات، وتأتي الأضواء عن طريق أشكال مختلفة مثل حبل الفراشات أو حبل الأزهار.

4- يمكنك صنع طاولة خشبية بسيطة جداً للجلوس وتناول الطعام في الهواء الطلق، وذلك باستخدم أخشاب متينة ومعالجة لتحمل الطقس.

5- استخدم البلاط أو الحجارة لإنشاء مسارات أو ممرات في الحديقة، ويمكنك وضع الحجارة بشكل جميل لتعطي لمسة طبيعية وجذابة للحديقة.

6- استخدم إطارات الدراجات القديمة أو الإطارات المطاطية الكبيرة واملأها بالنباتات والتربة لتصنع صناديق زهور ملونة ومميزة وجميلة.

7- يمكنك تحويل الأرفف القديمة أو البلكونات النمطية إلى أرفف زراعية عمودية حيث يمكنك زراعة الاشجار الصغيرة والأعشاب العطرية أو الزهور الصغيرة.

8- إنشاء نافورة مياه حجم صغير وبأشكال مختلفة لتضيف جوًا هادئًا ومنعشًا إلى الحديقة الخارجية.

9- قم بصنع ألعاب خارجية للأطفال بسيطة وآمنة مثل الأرجوحة أو الزحليقة من الخشب أو الحبال.

10- استخدم العلب الفارغة وأسلاك الحديد لإنشاء مشاعل بسيطة من أجل أن تضفي أجواءً رومانسية في الحديقة للمساء.

11- جمع الحصى الصغيرة أو الحجارة وصقلها لتصنع فنون ومجسمات بسيطة مثل الطيور أو الحيوانات.

12- يمكنك تحويل الأواني البلاستيكية أو الخشبية إلى حديقة عمودية معلقة على الحائط وزراعة النباتات فيها.

13- إنشاء هياكل مظللة وبسيطة باستخدام أخشاب وقماش مقاوم للماء من أجل توفير بعض الظل في الحديقة.

أشغال اليدوية الإبداعية التي يمكنك تجربتها بنفسك

الخياطة والتفصيل

صنع وتزيين وسائد أو أغطية للوسائد بتطريزات أو تطبيقات.

تصميم وخياطة حقائب يد يمكنك استخدامها في الحياة اليومية.

تحويل ملابس قديمة إلى قطع جديدة مثل تنورة أو شورت أو قميص.

صنع الحلي

إنشاء قلادات أو أساور أو أقراط باستخدام الخرز والحبال والأشرطة.

استخدام أسلاك الحديد والخرز لصنع أشكال فريدة من الأساور.

الرسم والتلوين

رسم لوحات فنية بألوان الأكريليك أو الزيتية.

تلوين كتب تلوين للبالغين والأطفال.

الحرف الورقية

إنشاء بطاقات معايدة يدوية للأحباء.

صنع وتزيين المجلات الورقية والدفاتر.

التشكيل بالطين أو الصلصال

صنع أشكال ومجسمات بالطين أو الصلصال وتلوينها.

الأعمال اليدوية بالخشب

صنع مجموعة من الأشياء بالخشب مثل مجموعة من الإطارات الخشبية الزخرفية أو حوامل المفاتيح.

النقش على الزجاج

نقش الزجاج لإنشاء لوحات جميلة أو زخارف على المرايا والزجاجات.

صنع الشموع

صب وصنع الشموع الملونة والعطرية.

صنع الصابون

تصنيع قطع الصابون الملونة والعطرية بأشكال جميلة.

الديكورات والتحف

إنشاء تحف فنية بأستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، مثل إعادة تدوير العلب الفارغة لتصنع مصابيح أو ورد بلاستيكية.

كيف يمكن تزين حديقتك؟

الاستفادة من حديقة الحلي بدءًا من الأساسيات.

ويمكن أن تساعد زخارف الحدائق بشكل كبير في تحسين المظهر العام للعشب.

وضع أثاث حدائق أنيق أثاث الحدائق الجيد لا ينفد أبدًا.

أن يكون لون الأثاث مزهر وملىء بالحيوية

ضع الأواني الخزفية

وضع زهور ملونة وشموع

نصائح عند إختيار نباتات الحديقة المنزلية