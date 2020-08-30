أشهى وصفة بطاطا مقلية بالفرن

هذه البطاطا المقلية المقرمشة والسميكة والمخبوزة بالفرن مع توابل الستيك هي اشهى بطاطا ستأكلها في حياتك!

المكونات:

1 رطل بطاطا روسيت

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

½ ملعقة كبيرة بابريكا

½ ملعقة كبيرة بهار ستيك

الطريقة:

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. اغسل البطاطا جيداً. تقطع كل حبة بطاطا إلى أسافين ، حوالي 12 قطعة بطاطا لكل بطاطا (قطعي البطاطا إلى أرباع طوليًا ، ثم قطعي كل ربع إلى ثلاثة شرائح).

أضيفي شرائح البطاطا إلى وعاء مع زيت الطهي والبابريكا وتوابل الستيك. قلبي شرائح البطاطا حتى تتغطى جيدًا.

انشري شرائح البطاطا المقلية على صينية خبز مبطنة بالبارشمان ، وتأكدي من أنها في طبقة واحدة. انقليها إلى الفرن المسخن واخبزيها لمدة 35 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنيًا ومقرمشًا جيدًا. اقلبي البطاطا مرة واحدة ، بعد حوالي 20 دقيقة من الخبز.