أشياء بسيطة تجعل زوجك يتعلق بك!

تستمر الزيجات لفترة أطول وتكون أكثر إرضاء عندما ينجذب الزوجان إلى بعضهما البعض. ومع ذلك عليك الاهتمام بعنصر الجذب من أجل ضمان استمرار العلاقة الزوجية و أن يبقى زوجك ينجذب إليك..هذه نصائح للزوجة لتجذبي زوجك:

1- اهتمي بمظهرك

جوانب كثير من مظهرك تغفلين الاهتمام بها لكنه في المقابل يمكن السيطرة، أبرزها البقاء أنيقة وإيلاء الاهتمام لمظهرك، تأكدي أنك فرشت أسنانك مرتين في اليوم والاستحمام بانتظام والحفاظ على شعرك ممشطاً وأنيقاً... أنت لا تحتاجين إلى تغيير تام لمظهرك. فكري في الحصول على تسريحة شعر جديدة، أو إضافة إلى شعرك، أو علاج نفسك ليوم واحد في المنتجع الصحي لمنح بشرتك توهجاً جديداً. إذا كنت لا تريدين حساباً أو تغييراً دائماً أكبر، جربي شيئاً بسيطاً مثل شراء ظل جديد من أحمر الشفاه أو مكياج العيون.

2 - ارتداء ملابس نظيفة تتناسب مع جسمك

شراء ملابس جميلة منسبة لا يجب عليك تغيير أسلوبك لإرضاء زوجك. ومع ذلك، فإن ارتداء ملابس نظيفة تتناسب مع جسمك أمراً أساسياً لتبدين جذابة، كما أنه يساعد على ارتداء ملابس أكثر رسمية بعض الشيء، لذلك تجنبي ارتداء موضة قد لا تليق بك في بعض الأحيان مثل ارتداء بنطلون رياضي أو جينز ممزق وابحثي عن الأقمشة الطبيعية المريحة التي يسهل العناية بها مثل القطن والصوف والحرير: سيساعدك ذلك في الحفاظ على ملابسك في حالة جيدة.

إذا كنت تجدين صعوبة في العثور على ملابس مناسبة، فكري في العثور على متجر متخصص في نوع جسمك. يجب أن يكون الموظفون قادرين على إرشادك إلى الملابس المناسبة التي تناسب ذوقك.

3 - لا تغفلي اللون الأحمر في خزانتك

يميل الرجال إلى الانجذاب أكثر إلى النساء اللواتي يرتدين اللون الأحمر أكثر من النساء اللائي يرتدين ألواناً أخرى. يثير اللون الأحمر مشاعر وعواطف عاطفية، لذا اشتري بعض الملابس الحمراء الخاصة والملابس الداخلية إذا كنت ترغب في ترك انطباع مختلف عن جسمك... يمكنك أيضاً التفكير في شراء شيء لافت للنظر في لونه المفضل.

4 - حافظي على لياقتك

لا تحتاجين إلى أن تكوني عارضة أزياء نحيلة لتبدين جذابة لزوجك، ولكن ما عليك سوى إدارة وزنك من خلال اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة للحفاظ على صحتك في حالة جيدة.

سوف يساعدك أيضاً الحفاظ على مظهر جسماني صحي ومناسب بشكل معتدل على الشعور بثقة أكبر في نفسك. الثقة بالنفس غالباً ما تكون ذات جودة جذابة.

5 - عليك بالابتسامة

هي واحدة من أهم الأعمال التي يمكنك القيام بها لجذب انتباه الرجل، لأن المظهر اللطيف هو أهم المفاتيح لتجعل زوجك يشعر بانجذاب إليك.

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