أشياء يجب أن تقال في نهاية موعد سيء

إن الذهاب إلى موعد أمر يثير الإثارة والعصبية في نفس كل واحد منا. إنها فرصة لوضع قدمنا ​​الأفضل للأمام وتقديم أفضل ما لدينا. ولكن ماذا لو لم يكن الشخص الذي نحن على موعد معه مثيراً للاهتمام على الإطلاق؟ أو جيدا في المحادثة؟ وهو ما يجعلنا نتساءل ماذا نقول في نهاية الموعد عندما لا تكون لدينا نية لرؤيته مرة أخرى؟ فيما يلي قائمة بستة أشياء يجب أن تقال في نهاية هذا الموعد لتوضيح نواياك بطريقة ممتعة ودون أن تعني:

"سوف اتصل بك في وقت ما!"

لقد استمعنا جميعًا إلى هذه السطور من خلال الشخصية الأيقونية لـ تشاندلر بينغ من التسعينيات في المسلسل الكوميدي فريندز ​. من الأمور الرائعة ان تقول للطرف الثاني بأنك ترغب في الاتصال بهم مرة أخرى دون تحديد الوقت بالضبط. فهذا يعني بانك لم تحدد متى ستقوم برؤيتهم مرة أخرى.

"شكرا على المشروبات!"

يوضح هذا البيان أنك تحب الطعام والمشروبات ، ولكن ليس الشخص الذي تناولته معهم. الشكر / مع عدم التعبير عن أي نية للقاء آخر هي طريقة لطيفة وكريمة للتعبير عن خططك.

"ابعث لي برسالة عندما تصل الى المنزل"

عند قول هذا الجملة، فهذا يعني بأنك لا تنوي الاتصال بهذا الشخص وبأنك تركت له حرية ارسال رسالة نصية قصيرة لك لاعلامك بوصولهم الى المنزل وهكذا يكون الانسحاب لطيف وغير مقيد.