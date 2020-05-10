أطباق رمضانية: داوود باشا

داوود باشا وصفة شهية بمكونات طازجة وسريعة التحضير.

المقادير:

1 كغ لحم بقر مفروم ناعم

3 ملعقة رب البندورة

1 ملعقة قرفة

1 بصل مفروم ناعم

4 بصل مفروم جوانح

1 ملعقة طحين

ملح

بهار حلو

٢ مرقة بقر

الطريقة:

تمزج اللحمة المفرومة مع الملح، البصل المفروم والقرفة.

تقطع اللحمة إلى دوائر صغيرة.

يقلى البصل مع زيت الزيتون حتى يذبل وتضاف إليه كرات اللحم.

عندما يبدأ بالإحمرار نضيف الطحين ونحركه جيداً.

يسكب 1ليتر من المياه تدريجياً مع التحريك المستمر ثم رب البندورة والمرقة وقليلاً من الملح والبهار.

يترك المزيج على النار لحوالي ربع ساعة.

يقدّم هذا الطبق مع أرز بالشعيرية.