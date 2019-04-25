أعراض الحساسية الموسمية وكيفية علاجها

في هذا الوقت من العام نشعر بأن الطبيعة تنبض بالحياة، وتستيقظ من نومها بعد شتاء بارد، لكن مع ازدهار الربيع من حولنا، قد يعاني الكثيرون بسبب الحساسية الموسمية، تقدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن هناك حوالي 36 مليون شخص في الولايات المتحدة فقط يعانون من الحساسية الموسمية. حسب موقع “هيلث لاين” وتسمى الحساسية الموسمية أحيانًا بحمى القش، أو باسم التهاب الأنف التحسسي الذي يأخذ شكلين مختلفين: الأولى هي الموسمية، والتي تنجم عن طريق جراثيم العفن أو حبوب اللقاح من الحشائش والأشجار، والتي تظهر أكثر أثناء التغيرات الموسمية، أما النوع الثاني هي الحساسة الدائمة التي يعاني منها الشخص على مدار السنة.

أعراض الحساسية الموسمية.

يمكن أن تظهر الحساسية الموسمية في شكل مجموعة من الأعراض المختلفة- والعديد منها يتداخل مع نزلات البرد. وتشمل الأعراض الشائعة التالي:

1- العطس

2- سيلان الأنف

3- انسداد الأنف بسبب أو الاحتقان

4- إعياء

5- حكة في العينين أو الفم أو الأنف أو الحلق