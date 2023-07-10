البوابة - لا يقتصر التسوق لحفل الزفاف على العرائس، العرسان أيضاً لهم نصيب في التسوق للتحضير لحفل الزفاف، وهم بحاجة إلى الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة وأبرزها أحذية العرسان التي يجب أن تكون مناسبة للحفل، مريحة ومتعددة الاستخدامات.

أفضل أحذية العرسان من أفضل الماركات الإيطالية

سانتوني. (Santoni)

تشتهر هذه الماركة بأحذيتها الفاخرة والأنيقة. أنها توفر مجموعة متنوعة من الأساليب ، بما في ذلك أوكسفورد ، بروغ ، واللوفا.



سلفاتوري فيراغامو. (Salvatore Ferragamo)

هذه العلامة التجارية الشهيرة مرادفة للجودة والحرفية. يقدمون مجموعة متنوعة من الأحذية الرسمية التي تعتبر مثالية ليوم الزفاف.



تود. (Tod's)

تشتهر هذه العلامة التجارية بأحذيتها الأنيقة والمتطورة. أنها توفر مجموعة متنوعة من الأشكال التي تعتبر مثالية للعريس الحديث.

غوتشي. (Gucci)

تقدم هذه العلامة التجارية الفاخرة مجموعة متنوعة من أحذية اللباس الرسمية التي تعتبر مثالية للعريس الذي يريد الظهور بمظهر أنيق.

بيرلوتي. (Berluti)

تشتهر هذه الماركة بأحذيتها المصنوعة يدويًا والمصنوعة من أجود المواد. إنها توفر مجموعة متنوعة من الأساليب المثالية للعريس الذي يريد زوجًا فريدًا من الأحذية.



عند اختيار الأحذية للعرسان ، من المهم مراعاة نمط الحدث وأسلوب ملابس الزفاف وتفضيلاتك الشخصية. من المهم أيضًا التأكد من أن الحذاء مريح ومناسب جيدًا.



أفضل أحذية العرسان من أفضل الماركات الإيطالية

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاختيار أحذية العرسان:

ضع في اعتبارك طبيعة الحدث. إذا كنت ستقيم حفل زفاف رسمي ، فستحتاج إلى اختيار زوج من الأحذية الرسمية المصنوعة من مواد عالية الجودة وذات الطراز الكلاسيكي. إذا كنت تقيم حفل زفاف غير رسمي ، فقد تتمكن من ارتداء زوج من أحذية خفيفة أو حتى حذاء رياضي.

إذا كنت ستقيم حفل زفاف رسمي ، فستحتاج إلى اختيار زوج من الأحذية الرسمية المصنوعة من مواد عالية الجودة وذات الطراز الكلاسيكي. إذا كنت تقيم حفل زفاف غير رسمي ، فقد تتمكن من ارتداء زوج من أحذية خفيفة أو حتى حذاء رياضي. فكر في بدلة الزفاف . يجب أن تكمل الأحذية التي تختارها بدلة الزفاف. إذا كنت ترتدي بدلة توكسيدو ، فستحتاج إلى اختيار زوج من الأحذية ذات اللون الأسود أو البني. إذا كنت ترتدي زيًا غير رسمي ، فقد تتمكن من ارتداء حذاء أفتح لونًا.

. يجب أن تكمل الأحذية التي تختارها بدلة الزفاف. إذا كنت ترتدي بدلة توكسيدو ، فستحتاج إلى اختيار زوج من إذا كنت ترتدي زيًا غير رسمي ، فقد تتمكن من ارتداء حذاء أفتح لونًا. اختر زوجًا من الأحذية المريحة. سترتدي حذائك لفترة طويلة في يوم زفافك ، لذلك من المهم اختيار زوج مريح ومناسب بشكل جيد.

سترتدي حذائك لفترة طويلة في يوم زفافك ، لذلك من المهم اختيار زوج مريح ومناسب بشكل جيد. تأكد من أن الأحذية متعددة الاستخدامات. قد ترغب في اختيار زوج من الأحذية يمكنك ارتدائه مرة أخرى بعد يوم الزفاف. إذا اخترت نمطًا كلاسيكيًا ، فستتمكن من ارتداء حذائك في المناسبات الرسمية الأخرى.



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