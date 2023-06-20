يحتاج جسمنا للكثير العناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم الحديد والزنك والبوتاسيوم وما إلى ذلك من الطعام الذي نستهلكه ثم نوزعه على أجزاء مختلفة من الجسم لسلامة الجهاز الهضمي وللحصول على مناعة قوية وخاصة خلال تأدية مناسك الحج، وفيما يلي أفضل الأطعمة الصحية للحجاج:

أفضل الأطعمة الصحية للحجاج أثناء تأدية مناسك الحج

التمر

يعتبر التمر من أفضل الأطعمة الصحية للحجاج أثناء تأدية مناسك الحج لأنه يمد الجسم بالطاقة ويساعد على تقوية الجهاز المناعي ويحمي من الأمراض التي تنتقل عن طريق العدوى، لذلك يفضل تناول 3 تمرات يوميًا خلال أداء مناسك الحج.

الأرز

يساعد تناول الأرز أثناء تأدية مناسك الحج على إمداد الجسم بالطاقة والحيويّة لأنه على كمية جيدة من الكربوهيدرات، ويفضل تناول طبق متوسط أو صغير من الأرز الأبيض على وجبة الغداء، ويمكنك استبدال الخبز الأبيض بالأسمر من أجل الاستفادة من القيمة الغذائية الموجودة فيه.

البروتين

يعد البروتين "الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات، العدس، الفاصوليا، البازيلاء، اللحوم البيضاء، الأسماك" من أهم المصادر التي تمد الجسم بالطاقة والتي تساعد على أداء مناسك الحج بكل حيوية ونشاط.

الفواكة الموسمية

تعتبر الفواكة الموسمية الخيار الأفضل خلال اداء مناسك الحج فهي تمنع من الإمساك لأنه يحتوي على البوتاسيوم، وتعد الفواكة مصدر مهم للفيتامينات والأملاح ومضادات الأكسدة وبالإضافة إلى أنها تحمي من العديد من الأمراض ومن الأفضل تناول الفواكة قبل وجبة الغذاء بساعتين تقريباً،ومن الأفضل تناول من 2 – 4 ثمرات يوميًا حسب الأصناف المتاحة لكن الموز يعتبر هو الأفضل.

العصائر الطازجة

يحتاج جسم الحاج إلى شرب كمية كبيرة من السوائل من أجل تعويض الجسم ما يفقده من العرق ولمنع الإصابة بالجفاف، لا مانع من شرب العصائر الطازجة مثل عصير البرتقال، عصير الفراولة، عصير الجزر وغيره من العصائر من أجل تقوية الجسم والمناعة خلال أداء مناسك الحج، ولأنه العصائر غنية بالفيتامنيات.