ما هي أفضل نباتات الزينة لكل غرفة؟

نبانات الزينة تضفي جوا من البهجة على المنزل ولها فوائد صحية 1 من 2

غيربيرا، صبار، جانيت غرايج، والزنبق الابيض 2 من 2

هل تحبين النباتات المنزلية؟ لما لا تختاري الاصناف التي تناسب كل غرفة حسب ضرورتها وفوائدها الصحية.

غيربيرا Gerbera

غرفة الغسيل: تقوم بامتصاص البنزين والفورمالدهايد من مواد التنظيف في غرفة الغسيل.

صورة الذهبية Golden photos

الكراج: تعمل على إزالة الأوزون، مادة سامة موجودة في عوادم السيارات.

الصبار Aloe vera

غرفة النوم: تبعث الاوكسجين في الليل، مما يحسن من جودة النوم.

جانيت غرايج Janet craig

الحمام: تقلل من المواد المسرطنة الموجودة في محتويات المواد التي تدخل في صناعة الحمام.

الزنبق الابيض Peace lily

الممرات: يعمل على امتصاص كافة المواد السامة ويحسن جودة الهواء في المنزل.