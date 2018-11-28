ما هي أفضل نباتات الزينة لكل غرفة؟
- نبانات الزينة تضفي جوا من البهجة على المنزل ولها فوائد صحية1 من 2
- غيربيرا، صبار، جانيت غرايج، والزنبق الابيض2 من 2
هل تحبين النباتات المنزلية؟ لما لا تختاري الاصناف التي تناسب كل غرفة حسب ضرورتها وفوائدها الصحية.
غيربيرا Gerbera
غرفة الغسيل: تقوم بامتصاص البنزين والفورمالدهايد من مواد التنظيف في غرفة الغسيل.
صورة الذهبية Golden photos
الكراج: تعمل على إزالة الأوزون، مادة سامة موجودة في عوادم السيارات.
الصبار Aloe vera
غرفة النوم: تبعث الاوكسجين في الليل، مما يحسن من جودة النوم.
جانيت غرايج Janet craig
الحمام: تقلل من المواد المسرطنة الموجودة في محتويات المواد التي تدخل في صناعة الحمام.
الزنبق الابيض Peace lily
الممرات: يعمل على امتصاص كافة المواد السامة ويحسن جودة الهواء في المنزل.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12