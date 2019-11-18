أكليل الجبل (الروزماري ) لتعزيز كثافة الشعر

يعتبر اكليل الجبل أو الروزماري من التوابل الشهية والمفيدة التي تضيف نكهة مميزة لاطباق اللحم المشوي، ولكن ما لا تعرفه الكثير من النساء أن اكليل الجبل يمكن أن يحفز نمو الشعر فاكليل الجبل، وبسبب خصائصه المطهرة والمعززة للدورة الدموية يمكن أن يساعد على تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته بينما يعمل النعناع على اضافة رائحة رائعة وجذابة كما سيقلل من دهون فروة الرأس ويطهر الشعر.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الروزماري أو إكليل الجبل

2 ملعقة كبيرة من صابون زيت الزيتون السائل

ماء مقطر

قطرات من زيت النعناع

قطرات من ماء الورد

الطريقة:

في إناء مناسب، ضعي الماء المقطر على نار هادئة.

عند الغليان أضيفي اعشاب الروزماري أو اكليل الجبل واتركيه حتى يغلي مرة اخرى.

خففي حرارة النار ثم أضيفي قطرات ماء الورد وقطرات زيت النعناع المنعشة.

أضيفي صابون زيت الزيتون السائل وقلبي المكونات جيدًا.

إنتظري غليان المزيج مرة اخرى ثم اطفئي النار فورًا وارفعي الإناء من على النار.

بواسطة مصفاه نظيفة ومعقمة، صفي المزيج من اوراق الروزماري.

أضيفي المزيج إلى زجاجة نظيفة محكمة الغلق واتركيه حتى يبرد ثم إبدأي في استخدامه بنفس طريقة إستخدام الشامبو العادي.

يُنصح بإستخدامه 3 مرات اسبوعيًا فهو غير ضار على الشعر ولا يحتوي على أي مكونات كيميائية.