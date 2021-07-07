بودنغ أكواب المانجو وجوز الهند والتشيا، هي وجبة فطور سريعة وسهلة الإعداد مع الكثير من الألياف والبروتين...

المكونات:

1/2 رطل قطع مانجو مجمدة

1 13 أوقية. علبة حليب جوز الهند الخفيف

1 ملعقة صغيرة سكر

6 ملاعق كبيرة من بذور الشيا

الطريقة:

إذا كانت قطع المانجو كبيرة الحجم ، اقطعها إلى قطع أصغر حجمها 1/4 بوصة. ضع نصف قطع المانجو وحليب جوز الهند والسكر في الخلاط وخلطيه حتى يصبح المزيج ناعمًا.

قسم قطع المانجو المتبقية بين 4 عبوات صغيرة (10-12 أونصة). أضف 1.5 ملعقة كبيرة من بذور الشيا لكل وعاء. أخيرًا ، اسكب مزيج حليب جوز الهند والمانجو في الأوعية ، وقسمها بالتساوي بين الأربعة.

قلب محتويات كل وعاء للتأكد من أن جميع بذور الشيا معرضة بشكل كافٍ للسائل. ضع الأغطية على الحاويات وضعها في الثلاجة طوال الليل أو لمدة تصل إلى 4-5 أيام.