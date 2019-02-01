احذري: هذه الأنواع من الملابس قد تصيبك بأمراض خطيرة

تحتوي الأنسجة الصناعية على العديد من المكونات الكيميائية التي من الممكن أن تضر بالصحة (shutterstock.com)

يسعى الإنسان دائمًا لإيجاد أفضل أنواع وخامات الأزياء لارتدائها، بحثًا عن الأناقة، لكنه في بعض الأحيان لا ينتبه إلى أنه ليست كل أنواع الأنسجة آمنة، ولن تشكل خطرًا عليه.

في الواقع هناك العديد من أنواع الأنسجة التي لا ينصح خبراء الموضة بالتعامل معها، نظرًا لما قد تحتويه من مخاطر تهدد حياة الإنسان، ومن أخطر هذه الأنواع، ويحذر التعامل معها، وإذا كنت تستخدمها بشكل متكرر، وفق ما نشره موقع "ديلي ميل".

- الأنسجة الصناعية

تحتوي على العديد من المكونات الكيميائية التي من الممكن أن تضر بالصحة، مثل البوليستر والأكريليك، وغيرهما، فهذه المواد من الممكن أن تسبب الحساسية وقد تكون سامة.

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- الخيزران

يضيف الخيزران لمسة انسيابية ناعمة على إطلالة الكثيرين، إلا أنه لكي يصل لهذه الحالة التي تُستخدم في صناعة الأزياء، يتم معالجته بمواد كيميائية سامة مؤذية للبشرة، وقد تؤثر على الجهاز التناسلي كذلك.

- اللاتيكس

رغم أن استخدامات اللاتيكس كثيرة، ويدخل في صناعات متعددة مثل القفازات والسراويل وغيرهما، إلا أنه قد يتسبب في إصابة البشرة بالحساسية، وظهور البقع عليها.

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- الصوف

لا يرتاح الكثيرون خلال ارتدائهم ملابس صوفية، خاصة هؤلاء أصحاب البشرة الجافة، كما أن هذه الملابس قد تؤدي إلى حدوث أكزيما تظهر على جميع أنواع البشرات.

- الجلد الصناعي

من المعروف أن الجلد الصناعي أرخص من الجلد الطبيعي، ولا يشكل تهديدًا على البيئة، ولكنه قد يكون مضرًا للإنسان، إذ أنه مصنوع من مواد غير طبيعية، قد تتسبب في منع الجلد من التنفس، وانتشار البكتيريا عليه.