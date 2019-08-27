هذه الأبراج ترفع شعار "أنا لست متسلطًا بل القائد"

كثير منا يشعرون بأن توجيه الأوامر لهم هو تسلط من الطرف الآخر، فيما يرى الأخير أن هذا كله بدافع المصلحة العامة ودوره القيادي، وهذا ما يجعل أصحاب الـ”أبراج” التالية ترفع شعار "أنا لست متسلطًا بل القائد".

1- برج الحمل:

من الأبراج التي تمتلك حساً قياديًا كبيرًا، لكن كثيرًا ما يشعر المحيطون به أنه يريد إلقاء الأوامر دائما وهم عليهم الطاعة، لذلك يحاول دائما أن يشرح لهم أن هذا بسبب موقعه القيادي، حتى في العلاقات فهو يميل إلى قيادة العلاقة العاطفية، ولعب دور الأخ الكبير في أسرته، وهو الأب المحب لتوجيه أبنائه.



2- برج الأسد:

يواجه نفس المشكلة وهذا لأنه لا يقتنع بتنفيذ أي شيء بأي وسيلة سوى التي يراها هو، لذلك نجده يوجه الكثير من الأوامر والنقد إلى من حوله، ما يجعلهم يشعرون بكونه شخصية متسلطة، لذلك يعمل دائما على ترسيخ فكرة كونه القائد وعلى الجميع طاعته، وأن ما يفعله هو للصالح وليس بدافع التسلط.



3- برج الجدي:

وأخيرا برج الجدي الذي يتسم بالجدية، والصرامة، والشخصية القيادية، وكل هذه العوامل تجعل من طريقته في إعطاء الأوامر تبدو وكأنه تسلط، خاصة لأنه دائما ما يحاول ترسيخ فكرة أن ما يقوله هو الأصح وأن ما دون ذلك خطأ، لكنه حين يتم اتهامه بالتسلط يتمسك بأن دوره هو قيادة من حوله للوصول إلى المنطقة الآمنة.

المزيد:

أبراج لا تعرف الندم.. هل أنت منها؟

كيف تهربين من التوتر والضغط العصبي بحسب برجك

اعرفي برجك قادم من أي عصر؟!