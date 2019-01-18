ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 19 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم السبت 19 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 19 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 19 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

أنت لا تحسد على هذا اليوم، فالضغوطات تبدأ منذ الصباح، وبمجرد وصولك إلى مكان عملك، تبدأ المناوشات والمشاكل، كما أن مزاجك وعصبيتك لا داعي لهما، أما في المساء فأنصحك بالتزام البيت والراحة، لأنك ربما تشعر بوعكة صحية ومزاجك قد يكون سيئاً.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

استعد يا صديقي الثور لتواجه هذا اليوم المليء بالبرامج والمواعيد المهمة لديك، قد يطرأ تغيير في مواعيدك في فترة الظهيرة، لكن الأمور تسير على ما يرام، علاقتك بمن تحب ليست جيدة، فلا تجعل عنادك وكبرياءك يدمران علاقتكما، وبخاصة إذا كان من تحب من برج العقرب أو الحمل.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

يوم جيد نسبيا لجميع مواليد الجوزاء، وبخاصة أن القمر في وضع مناسب لك في برج الميزان، الحظ يلعب معك في ظهيرة هذا اليوم، وينجيك من مشاكل في العمل، قل نعم لأي شيء قد يعرض عليك اليوم، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فإنه يصب في مصلحتك.

توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2019 من ماغي فرح

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

أنت لست مزاجيا، لكنك اليوم كذلك، فالأحداث التي تواجهك منذ الصباح قد تجعلك مزاجيا ومترددا، المفاجآت قد تكون بطلة الموقف في المساء، لكن عليك أخذ حذرك على ظهرك ومعدتك اللذين قد يؤلمانك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

أنت نشيط ومتحمس اليوم لفعل الكثير من الأمور والأعمال المتراكمة عليك منذ بداية الأسبوع، فهذا اليوم يعطيك الكثير من الضغوطات العملية والشخصية، لكن النجاح يكون من نصيبك. أما المساء فقد يضم الكثير من البرامج والدعوات التي قد تسر بها.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

اليوم جيد عزيزي العذراء، وبخاصة على الصعيد المالي، فسترتاح اليوم من ديون كثيرة، لأن الأموال تدخل جيبك، يوم قد يكون مخيبا للآمال في فترة ما بعد الظهر بخصوص العمل فقد تتسلم خبراً لن تسعد به، لكن العاطفة وجلسة هادئة مع من تحب في المساء تغير مزاجك إلى الأحسن.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

من المؤكد أنك تشعر بالاختلاف بين اليومين الماضيين، وهذا اليوم الذي يبدأ بالنشاط والأخبار الجيدة، عليك استغلاله لتقوم ببعض المبادرات والقرارات العملية، وبخاصة أن شخصيتك القوية تسيطر على من حولك، المساء أفضل وتشعر بالراحة.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

عليك الحذر يا مولود العقرب، فهذا اليوم صعب جدا عليك، وكل الأمور تسير عكس ما ترغب، تصحو والكآبة تسيطر عليك وتشعر بعدم الرغبة بفعل شيء، قد تكون كسولا في ساعات الظهيرة فيتراكم العمل لديك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

الهدوء يسيطر عليك، وبخاصة أنه لا توجد أحداث مهمة تدور حولك، لكن قد تصبح عصبيا لسماعك بعض الناس يتكلمون عنك، فترة ما بعد الظهر قد تشهد ضغوطا عملية كثيرة تجعلك تتأخر في عملك، المساء جيد لقضاء وقتك مع من تحب،.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

شخصيتك قوية جدا وتصمم على فعل ما تريد، الناحية العملية هي الأكثر تأثرا بسبب كثرة الضغوطات والأمور المهمة التي قد تحدث معك خلال هذا اليوم، أما فترة ما بعد الظهر فقد تكون غير جيدة لاتخاذ أي قرار.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

تندم إذا لم تنتبه الى ما تقوم به، وبخاصة إلى ما تقوله، لأنك متهور في تعاملك وأقوالك مع زملائك في العمل، ما يوقعك في مشاكل في فترة ما بعد الظهر، تشعر برغبة بالانتقام في المساء من شخص قريب عليك لفعله شيئا ضدك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

ينتظرك نهار مليء بالنشاط، وبخاصة على الصعيد العملي، فأنت منهك في عملك، وبخاصة في فترة الظهيرة، حيث تنجز كثيرا من أعمالك المتراكمة، النجاح يكون معك يا صديقي فاعمل أي مبادرة تريدها في فترة ما بعد الظهر، المساء يكون هادئاً.

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