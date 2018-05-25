ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 26 أيار/ مايو 2018؟

توقعات الأبراج اليوم السبت 26 أيار/ مايو 2018(shutterstock)

اعرف كيف سيكون حظك لهذا السبت 26 أيار/ مايو 2018؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لهذا السبت 26 أيار/ مايو 2018:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

سلّم نفسك لعزلتك الذاتية. فأفضل وقت تستهلكه هو في تأملك مع ذاتك، أفضل طريقة للحصول على ما تريده اليوم أن تسكن رغباتك في الانطلاق و تأوي إلى نفسك. سيكون لديك وقت كبير لترتقي بأفكارك.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

ابتعد عن كل ما من شأنه أن يقلل تركيزك اليوم أنت بحاجة الى طاقتك العظمى تغلّب على تردّدك وقم بقفزة جريئة كبيرة، في وقت ما خلال اليوم، يصبح التوتّر لا يطاق. ستقوم بمحاولة نكتة لطيفة أو تهرب سريعاً ، أو كلاهما.

ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 25 أيار/ مايو 2018؟

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

استغل وعيك الحالي ، و ألقي نظرة على مجمل الصورة. راجع خطتك ثانية، وفكّر مجدّداً بإستراتيجيتك الأساسية، سواء في ميدان المال أو العمل أو في الأمور الشخصية و العاطفية. هنالك تغيرات جديدة في الاسرة قد تجعلك تشعر بعدم الإرتياح.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

حان الوقت لتضع أفكارك العظيمة موضع التّطبيق، أسكت ثرثرة المتكلمين عنك بأمور لا تعنيهم و ضع حداً لمضايقة الناس لك، مارس بعض الرياضة ،و تمتع بالطبيعة كي تتمكن من تفجير إبداعاتك المكبوتة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

هذا يوم جيد للتعاطف مع الصديق ، لا تبخل على صديقك بالقليل من الملاطفة، الآخرون هم مصادر طاقة لك. كن اجتماعياً، و لا تسمح للانطواء بالسيطرة عليك . قد تصادف بعض الأفكار الخيالية ، كن واقعياً أكثر .

العذراء 23 آب - 22 أيلول

لا تعتمد على اتصال واضح اليوم ، لكن اعتمد على حلّ المشاكل بنفسك. ذلك الاتصال الذي تنتظره وتنتظره، سيحدث أخيراً الآن. في العمل التطورات الجديدة التي توجهك ستجعلك اكثر حكمة في اتخاذ القرار هنالك بعض المشاكل العائلية البسيطة يساعدك الشريك في حلها.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

إذا كان الطبخ طريقة مبدعة و فعالة للتعبير عن نفسك ، فماذا تنتظر ؟ ضع الوزرة (المريول) و ابدأ، أهلاً بالرومانسية، إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن . و فكّر بطريقة الخروج عن المألوف حين تخطط لقضاء هذا المساء.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

أسكت ثرثرة المثرثرين و حد من مطاردة الناس لك. ستحتاج للعمل لتوضيح ما أنت عليه. اسأل الناس مباشرة عما يريدون و كن واضحا فيما تريد . لا تعتمد على التعقيد في شرح الافكار لأن هذا سيجعل الطرف المقابل في حالة من الانزعاج كن بسيطاً في إيصال أفكارك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

أنت تتحرّك بسرعة كبيرة، لا يمكن أن يجاريك أحد. لا تنظر إلى الوراء ، فقط انطلق إلى الأمام، أنت لا تحب أن تخبر رئيسك في العمل أو زوجتك في البيت إلى أين تذهب، تكره سلطة الاستجواب ، و تحب الانطلاق دون أية قيود ، لكن عليك أن لا تبالغ بذلك كثيراً.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

حاول إلقاء نظرة أقرب، ستجد في الأعماق قضايا أعمق مما تبدو عليه على السطح. من يخاطر بمواجهتك هو سخص شجاع في الحقيقة. فإرادتك من حديد، ويعترف لك الجميع بذلك في الوقت الحاضر.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

إذا كان الطبخ طريقة مبدعة و فعالة للتعبير عن نفسك ، فماذا تنتظر ؟ ضع الوزرة (المريول) و ابدأ، أهلاً بالرومانسية، إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن . و فكّر بطريقة الخروج عن المألوف حين تخطط لقضاء هذا المساء ، أي شيء غير إعداد مشاهدة أو تحضير الطعام.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

شارك زوجك أو صاحبك بالأفكار حول حساباتك المستحقة، لا تتخذ أيّ قرار على صعيد العمل مهم في الوقت الراهن، ابتعد عن المنبّهات و كل قليلاً في المساء. العمل في تطور مستمر بسبب دعم النجوم عليك ان تترك الأمور تسير كما هي لأن التيار الحالي معك.

قد يعجبك أيضاً:

ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 20 أيار/ مايو 2018؟

ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 19 أيار/ مايو 2018؟

ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 18 أيار/ مايو 2018؟