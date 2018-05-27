ماذا يقول برجك لك اليوم الإثنين 28 أيار/ مايو 2018؟

اعرف كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 28 أيار/ مايو2018؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لهذا الإثنين 28 أيار/ مايو2018:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، إنه يوم رائع بالتأكيد، فربما تدور مناقشة ممتعة بينك وبين شخص ما. تلعب الأحلام دورا مهما في حياتك هذا اليوم. اهتمامك الشديد بأحلامك قد يجعلك لا تقبل بالواقع. لا تنزعج واقبل الوضع كما هو واستمتع بيومك قدر الإمكان.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، هناك شيء ما محير اليوم قد يعكر صفوك. قد تستشيط غضبا فربما تفقد بعض الأوراق المهمة ولن تجد وسيلة للعثور عليها. من الصعب جدا أن تتخذ أي قرار اليوم، لأن الصورة ليست واضحة أمامك.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، كن نجم اليوم وافتخر بالدور الذي تؤديه سواء في العمل أو في المنزل. ربما تجد نفسك اليوم تقوم بأكثر من دور. لا داع للتوتر أو للتهور خاصة في مكان العمل. أنت وصلت اليوم لما تريد فلا داع للشعور بالضغط. استمتع بوقتك بصحبة من تحب.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء. حاول أن تحافظ على هدوئك الداخلي واستخدم هذا الوقت في الإعداد لأوقات أقل إيجابية قادمة.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، عليك أن تأخذ وقتا للراحة من العمل أو من الروتين اليومي بشكل عام والابتعاد عن الاضطرابات والخلافات. لا تقلق فالعالم لن يتوقف بسببك اليوم. تأكد أن الطريق الذي سلكته صحيح وستصل لما تريد في النهاية

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثير إيجابي على مستقبلك تظهر في كل مكان. تأكد من أنك تقدر هؤلاء الأشخاص حق تقديرهم وذلك للفوائد التي تأتي من خلالهم وكذلك لقيمتهم الشخصية.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، ستحصل اليوم على الكثير من الاهتمام في العمل، كما أن روح الفريق ملحوظة. اعمل في فريق كلما أمكن ذلك، لأن هذا يجعلك تشعر براحة. قم بعمل شيء غير عادي اليوم مع أصدقائك. ما رأيك في إقامة حفلة؟ أنت في حالة مزاجية جيدة ويمكنك تحمل أي شيء.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، لديك طموح كبير لتطوير مشاريعك، وهذا حق مشروع لك، إلا أن تطبيقه يحتاج إلى وقت أطول مما تتصور. توقع الوقوع في الحب إذا كنت غير مرتبط أو تطورا في بعض الأوضاع والظروف الشخصية. تتيح لك الظروف التودد والتقرب من شخص تحلم به.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، كل الأمور تسير على ما يرام، وتشعر بساعدة بالغة عندما تكون مع الأصدقاء. لا تحاول أن تهرب اليوم من الأسئلة التي يفرضها عليك البعض، لأنك قد تشعر في النهاية بإحباط شديد. اليوم ليس وقتا مناسبا لإيجاد حلول لمشاكلك الشخصية بل هو مناسب للسعادة والمرح والرفاهية.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيز برج الجدي، يدعمك القدر ويأتيك الفرج في الوقت المناسب، فيحمل إليك هذا اليوم صديقا لم تره منذ مدة طويلة جدا، حاملا إليك بشرى سارة. إذا كنت تبحث عن انفصال فقد يتم الآن، أو إذا كنت تريد حلا فقد يطرح أيضا .كن غيورا على صحتك كما أنت غيور على عملك وعواطفك.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

أيها الدلو دع الجانب الطفولي من شخصيتك يظهر اليوم ولا تكبت عواطفك ومشاعرك. تتناول بعض الأفكار التي تدور حول فيلم أو مسرحية مع بعض الأصدقاء، فحاول ألا تتسمك برأيك، واستفد من آرائهم. تهتم بمظهرك الشخصي هذا اليوم بالتحديد.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

أيها الحوت لا تغامر في مشروع تعد له منذ مدة طويلة، ولا تتسرع في طرحه، فعناصر نجاحه لم تكتمل بعد. في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. كفاك إهمالا للشريك ونفاقا مع المحيطين.

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