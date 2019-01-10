ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 11 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 11 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 11 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 11 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

عليك بترتيب أمورك حتى لا تصاب باللخبطة لكثرة الأحداث التي ستمر عليك اليوم، الحظ سيكون الى جانبك في الظهيرة، فالأمور سوف تمشي معك كما تريد، لكن عليك بترك العصبية وأن تكون أكثر صبرا في فترة ما بعد الظهر.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

ما تزال تعاني من الأمور المالية وخاصة المصاريف التي لا تجد لها حلا، اترك كل شيء يسير كما هو واهتم بعملك أكثر كي لا تنتقد من رؤسائك. فترة ما بعد الظهر سوف تلحظ تطورا ملحوظا على المسار العائلي لن يعجبك بتاتا. الأمور العاطفية ما تزال في صفك والحبيب يفهم كل كلمة تقولها.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

أنت تعيش في أفضل أيامك لهذا الشهر يا مولود الجوزاء، فعليك اتخاذ القرارات اليوم وإبداء رأيك في كل شيء وعدم الخوف من رفض الآخرين لأنه لن يكون هنالك معاكسة لك لقوة شخصيتك وحضورك على من حولك، الناحية العملية هي أكثر النواحي المستفيدة.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

"معمي ضوك ومش شايف قدامك" لا رغبة لك بالعمل وتريد النوم فقط، تغلب على كسلك وخصوصا أن الكثير من المهام تنتظرك في الظهيرة واستعد الى التساؤل من قبل رئيسك عن خطأ فعلته قبل فترة، يوم ليس بجيد وبه كثير من المشاكل والمعاكسات فأجل القرارات المهمة.

الأسد 23 تموز - 22 آب

عليك بترتيب أمورك يا مولود الأسد، والتفكير جيدا قبل الخوض بالمناقشات، وخاصة أن الجميع يقف ضدك وخاصة في العمل الذي تلقى به كثيرا من المشاكل واختلافا في وجهات النظر. عليك بقضاء اليوم مع أفراد عائلتك وخاصة أنك لا تعطيهم أي شيء من وقتك.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

يوم به ضغط عال بالعمل يا صديقي العذراء وقد تقابلك المسؤوليات منذ الصباح وحتى وقت متأخر. عليك بأن تفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار لأنه قد لا يكون لصالحك وقد تواجهك مشكلة في العمل في الظهيرة لكنك تنجح في حلها.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

الأحداث التي قد تمر عليك يا صديقي الميزان يلزمها هدوء وتفكير، لكنك لن تفعل ذلك وسوف تسرع باتخاذ القرارات وجرأتك سوف تصل الى أعلى مستوى لها في الظهيرة، لكن الحظ الذي يرافقك سوف ينجيك من الخطأ، المساء جيد لكن عليك بالحذر في كلامك مع من تحب.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

أنت نشيط منذ الصباح ومتلهف لعمل الكثير من الأعمال، وخصوصا المهنية منها؛ حيث تنجز العديد من الأعمال، لكن احذر بعض التعطيلات التي قد تحصل في فترة الظهيرة وما بعدها لكنها لن توقفك عما تريد فعله، المساء جيد للخروج والتمتع بعد النهار المتعب الذي مررت به، لكن كن أكثر تفهما لموقف قد يحصل أمامك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

اليوم هو نهاية تعبك، فمن كان منكم مريضا بوعكة صحية فاليوم ستتحسن أموره قليلا. احذر من معاكسة الأمور لك وضغط العمل المتزايد عليك في فترتي الصباح والظهيرة. لا تشعر بالتشاؤم لخبر تنتظره في المساء، فإنه سوف يكون عكس توقعاتك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

"لحق حالك واعمل اللي بدك اياه" هذه هي نصيحتي لك، فعليك الإسراع بتنفيذ ما تريد عمله هذا اليوم، وخاصة في فترة الصباح التي تعد داعمة بالنسبة اليك وطلتك البهية ما تزال تسرق الإعجاب من حولك. احذر من أن تساورك الشكوك حول علاقتك بمن تحب لأنها قد تؤدي الى تدميرك وحملك الى الكآبة في فترة المساء.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

منذ الصباح تتحلى بأجمل ثيابك لكي تقوم بالعديد من المواعيد والمقابلات، يوم عملي ناجح بالنسبة اليك وذلك لحسن تصرفك والحظ الذي يدعمك منذ يوم أمس. في فترة ما بعد الظهر قد يكون لديك الكثير من الأعمال التي قد تشعرك ببعض الإرهاق.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

انتبه إلى صحتك فقد تكون الأكثر تضررا اليوم وبخاصة معدتك وجهازك التنفسي، أما بالنسبة للأحداث التي قد لا تعجبك فلديك منها في فترة الظهيرة، فنصيحة لا ترتبط بمواعيد لأنها ستتغير جميعها.

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