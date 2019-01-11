ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 12 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم السبت 12 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 12 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 12 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

يوم الحيرة والمزاجية، فاليوم سوف تكون بأكثر من عقل وتتردد كثيراً في اتخاذ القرارات واختيار الأشياء، المفاجآت أيضاً سوف تكون هي المسيطرة في ساعات الظهيرة لكنها سوف تكون لصالحك وتدعمك، انتبه الى صحتك في ساعات المساء ولا داعي لأن تكثر في الأكل.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

يوم الإنجازات الحقيقية لك يا مولود الثور وخاصة المسار العملي الذي سوف يكون الأنجح عندك، يوم الأفكار والمشاريع فلا تخف وغامر بمقترحاتك وابدأ مشاريعك فالحظ يخدمك وقرارك سوف يكون في محله.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

لديك الكثير من التقدم، لكن حاول أن لا تعتمد على حظك وعلى أشياء أخرى في العمل لأن مسؤوليات كبيرة تنتظرك اليوم ومشاكل لن تجد لها حلا سوف تلوح في الأفق، حاول أن تبقى على هدوئك وأنا واثق من أنك ستجتازها.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

وضعك مختلف عن أمس وتشعر بتغير كبير الى الأحسن ومزاجك في وضع أحسن من قبل، تبدأ الأمور العملية بأخذ المنحنى الجيد منذ الظهيرة وتسيطر على الأوضاع التي حولك جيداً، يوم جيد لتوقيع العقود والذهاب لمقابلة عمل.

الأسد 23 تموز - 22 آب

أنا أفضل أن تنام طوال اليوم، وأن لا تتكلم لأن كل ما تفعله سوف يؤخذ ضدك، الوحدة تصيبك والإحساس بالتعب يسيطر عليك خصوصا خلال الظهيرة فهي الأصعب، خذ حذرك من أي فعل أو مبادرة أو حتى رؤية من تحب لأنها لن تكون جيدة إطلاقاً.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

الأمور هادئة جداً ولا يوجد أي تغير، تحس بالملل والساعات تمر ببطء شديد لكن هذا في الصباح، أما في وقت الظهيرة فسوف تسرع الأحداث من حولك وتبدأ ضغوط العمل بالسيطرة عليك، احذر من المشاكل العائلية في فترة المساء.

توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2019 من ماغي فرح

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

شخصيتك فذة وقوية يا مولود الميزان واليوم تعرف ماذا تريد، تواجه أعداءك بقوة وإيقافهم عند حدهم، العمل ممتاز وخاصة أنك تبدع به في فترة الظهيرة، لكن عليك عدم التكبر على الآخرين وسماع رأي الذين حولك، كرمك سوف يكون كبيراً هذا المساء ومبلغ مالي لا بأس به سوف يخرج من جيبك.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

تهورك قد يقودك الى الجنون، أما جرأتك فهي موضوع آخر فأنت في مجال عملك لن تهتم لأي شيء ستضرب بمبادئك عرض الحائط، عليك بتمالك نفسك وخاصة عندما تواجهك مشكلة في فترة ما بعد الظهر، وقد سيارتك بهدوء، يوم غير جيد لتصرفاتك غير المتوازنة، مواليد شهر تشرين الأول هم الأكثر تهوراً.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

أوضاعك جيدة وأفضل من الأيام الماضية، اليوم يوم عملي يا مولود القوس فستذهب الى عملك مصمماً على إنجاز عملك المتراكم منذ أيام، ضغط العمل سيكون في أوجه في فترة الصباح. كما أنك ستواجه مشكلة لكنها ستكون عابرة وسوف تسيطر عليها.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

يوم صعب يا مولود الجدي فيومك سوف يكون صعباً من أوله ولن يسير شيء معك كما ترغب، التعب قد يسيطر عليك طوال اليوم وقد تتعرض صحتك لبعض الانتكاسات في فترة المساء، سوف يعرض عليك دعوات للخروج لكنك سترفضها جميعها لعدم رغبتك بالخروج، مواليد كانون الأول هم الأكثر تعباً اليوم.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

قوتك وجبروتك وشخصيتك سوف تكون نقمة عليك اليوم لأن الحبيب سوف يفاجئك بردة فعله الغريبة والرافضة للأسلوب الذي تتعامل معه به، أما بالنسبة لمجال العمل فالأمور جيدة جداً وعليك استغلال طلتك وأسلوبك للتأثير على الآخرين.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

تستغرب اليوم من أن الأمور تسير معك عكس ما تتوقع وللأفضل، عليك باستغلال هذا اليوم لإنجاز الأعمال الصعبة والتي تتطلب منك جهداً كبير، يوم جيد وبالأخص في فترة المساء حيث تتم دعوتك للعشاء، خصص بعض الوقت لمن تحب في المساء لأنه لديه ما يقوله لك.

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