ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 13 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأحد 13 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 13 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 13 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

ما تزال الأمور تسير عكس ما تريد والمفاجآت ما تزال تغير حياتك، عليك بالهدوء وإحكام عقلك وعدم التهور في كلامك واتخاذ القرارات، صحتك أيضاً موضع تساؤل في فترة ما بعد الظهر، فاحذر على الأمعاء فهي الأكثر تأثراً.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

يوم نشط لديك يا صديقي الثور وتصحو باكرا لأن لديك الكثير من المواعيد والأعمال، وخاصة في فترة الظهيرة التي تشهد زخماً كبيراً، تفكر في التزام البيت في فترة المساء، لكن سوف تلقى دعوة مفاجئة تخرجك من المنزل.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

يلاحظ عليك الآخرون الاكتئاب مع أنه لا يوجد أي شيء يجعلك كذلك باستثناء الأمور العاطفية التي تسير عكس ما ترغب وليس كما تريد، فالمناقشات حادة بينكما وخاصة في فترة الصباح.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

ما يزال القرار بيدك يا عزيزي السرطان، فأنت سيد الموقف وكلمتك مسموعة اليوم، الأعمال تسير كما ترغب وبسهولة لم تكن تتوقعها، لكن احذر العناد في فترة الظهيرة فقد يخسرك بعض النقاط أمام رئيسك، المساء جيد وخاصة أن علاقتك مع من تحب جيدة وأفضل من قبل.

الأسد 23 تموز - 22 آب

ما تزال تمر بالأيام الصعبة والتي ما تزال تؤثر عليك منذ أمس، الضغوطات العملية والمشاكل ما تزال تسيطر على وضعك العملي ومنذ الصباح الباكر، سوف تكون هنالك مناوشات بينك وبين زميل لك في العمل.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

الأوضاع العائلية لها النصيب الأكبر في الأحداث التي ستجري خلال هذا اليوم، فهنالك مشكلة عائلية تريد حلاً منك في فترة ما بعد الظهر تشغل وقتك كاملاً، حاول أن تبقى على هدوئك ودبلوماسيتك، خاصة في فترة المساء التي تشهد تطورات ومفاجآت غير محببة لك.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

يوم خيبة الأمل لكل من يحب من برج الميزان، فاليوم سوف تتعرض لخيانة من قبل من تحب تجعل يومك عكس ما توقعت وخاصة في فترة الصباح، أما بالنسبة لوضعك العملي فعليك الهدوء وعدم التهور في قراراتك لأنه لن يفيدك، اليوم لن يكون سهلا بالنسبة لك.

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العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

يوم هادئ يمر عليك يا عزيزي العقرب وخال من الأحداث وخاصة في فترة الصباح التي تشهد مللاً لم تشعر به منذ فترة، عليك بإنجاز الأعمال المتوقعة لديك لأنك سوف تسمع كلاماً لن تسر به من قبل رئيسك في العمل، المساء يعدك بحركة أكبر ورفقة تسعد بها في جلسة مع أصدقائك، لكن عليك بعدم الاهتمام لما ستسمع كي لا تعكر مزاجك.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

ما تزال الأمور العملية تتصدر قائمة اهتماماتك وتتأخر في العمل لوقت متأخر، احذر من مشكلة قد تحدث تعطيلاً لك، الاكتئاب والملل سوف يسيطران عليك في فترة المساء لعدم وجود ما تفعله، احذر من رؤية من تحب أيضاً لأن الأمور لن تسير بينكما بشكل جيد بل المناقشات سوف تسيطر على الأجواء.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

عليك بالصبر يا عزيزي، فإن هذا اليوم هو يوم آخر من الأيام المتعبة بالنسبة اليك، لكن عليك بالمحافظة على صحتك فهي أهم شيء وخاصة المعدة التي تشهد تلبكاً، العمل لا تسأل عنه فالضغوطات والمشاكل سوف تكونان في أوجهما في فترة الظهيرة، المساء قد يبدو مملا وهادئاً.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

تشعر بأن أحداً يتبعك وهذا صحيح، فالفلك يحثك على إنجاز أعمالك وأمورك بأسرع وقت، فالأمور جيدة وتدعمك وخاصة في فترة النهار حيث تحقق نجاحاً كبيراً، المساء غير مشجع بالنسبة للأمور العاطفية التي تشهد تنافراً بينك وبين من تحب، ذكريات حب قديم ترجع الى مخيلتك مما يجعلك كئيباً بعض الشيء.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

ما يزال الحظ الى جانبك يا مولود الحوت، فعليك أن تستغل الفرص التي يمكن أن تتاح لك في ظهيرة هذا اليوم، شعور بالعصبية قد يراودك في فترة ما بعد الظهر واحذر من القيادة بسرعة وعصبية، المساء جيد لقضاء وقت هادئ مع من تحب لكن عليك بعدم انتقاده بكثرة فقد لا يعجبه ذلك.

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