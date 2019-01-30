ماذا يقول برجك لك اليوم الخميس 31 يناير/كانون الثاني 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الخميس 31 يناير/كانون الثاني 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الخميس 31 يناير/كانون الثاني 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الخميس 31 يناير/كانون الثاني 2019:

الحمل 21 آذار - 19 نيسان

ليس اليوم المناسب لأي قرار أو أي تهور، تشعر عند الظهر بالتعب والكآبة تسيطر عليك، تزداد عصبيتك وتفقد أسلوب الدبلوماسية بالتعامل مع الآخرين في العمل أو خارجه، ننصحك بالراحة وعدم الدخول بنقاشات، وبخاصة في فترة المساء.

الثور 20 نيسان - 20 أيار

سمعتك هي أهم شيء لتأخذ حذرك منه اليوم، فكثيرون من يريدون النيل منك ومن أسمك، العائلة قد تكون من أولوياتك في فترة ما بعد الظهر، وخصوصا بأن حدث طارئ يعزز اهتمامك في هذا المجال، يوم لا نستطيع تصنيفه إن كان جيد أم لا.

الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

يجب عليك أن تخفف عصبيتك هذا اليوم، وبخاصة مع من تحب، فلا تحاول السيطرة عليه وإملاء عليه ما يفعل، لأنه من الممكن أن تفقده، أما بالنسبة للعمل فهو الموضوع المهم لهذا اليوم، فلديك الكثير من المسؤوليات والأمور المهمة، كما عليك بالحذر في ساعات ما بعد الظهر من شخص قد يوقع بك.

السرطان 21 حزيران - 22 تموز

يهمك اليوم ماذا لديك وما عليك، فاليوم أنت تشعر بالحظ يدعمك وتريد إنهاء كل شيء والمشي بالمبادرات، نهار جيد مع بعض الأحداث السعيدة في فترة ما بعد الظهر، أما عن ديونك فإن اليوم هو يوم السداد، وتخرج مبلغ لا بأس به من النقود من جيبك.

الأسد 23 تموز - 22 آب

تشعر بالتحسن بشكل كبير جدا يا صديقي بعد ثلاث أيام من العصبية والملل، فاليوم تركز على أعمالك لإنهائها كما قد تتأخر بمكتبك لساعة متأخرة، أما بالنسبة للمساء فقد يحوي على حل لبعض المشاكل التي واجهتك.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

التعب يسيطر عليك، قد تشعر ببعض التوعك الصحي، وبخاصة في أماكن الضعف لديك كالأرجل والمعدة. يجب عليك أخذ راحة كافية عند المساء، لكن عليك بالصباح التركيز على أعمالك ونبذ العصبية، لأنه قد تكون هنالك بعض المشاكل.

الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

اليوم يحمل نوعين مختلفين، فعند الصباح وحتى الظهيرة تركز على عملك وكيفية إنهاء الأعمال المتراكمة عليك منذ فترة، قد يلعب الحظ في الخروج من أزمة في العمل، خصوصا لمواليد 25 إلى 30 أيلول (سبتمبر)، عند المساء تركز على أمورك العاطفية وعلى رؤية من تحب.

العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

من عانى من مشاكل صحية، خلال الفترة الماضية يأتي اليوم ليتغير هذا الجو الذي عشته، وبخاصة عند الظهيرة، حيث تتغير الأحوال إلى صالحك، وتشعر بالقوة والنشاط يعودان إليك، من يريد أن يجرب حظه فليفعل.

القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

تشعر بتغيير الأمور في صبيحة هذا اليوم، والتي لن تكون لصالحك بتاتا، ويأخذ التعب حيزًا كبيرًا منك وتشعر بالإرهاق، مزاجك يكون متقلباً بين الحين والآخر بسبب الأحداث التي قد تقابلك. في فترة المساء عليك الحذر على صحتك.

الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

تشعر بتغيير الأمور في صبيحة هذا اليوم، والتي لن تكون لصالحك بتاتا، ويأخذ التعب حيزًا كبيرا منك وتشعر بالإرهاق، مزاجك يكون متقلباً بين الحين والآخر بسبب الأحداث التي قد تقابلك.

الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

يجب ان يكون هنالك يوم للحصاد، وقد أتى هذا اليوم لكي تحصد ما فعلته خلال الأسبوع الماضي، المال قد يبدأ بالتدفق إليك ابتداء من اليوم، جراء عمل إضافي أو صفقة مربحة، لكن في الطرف الآخر هنالك واجبات ومصاريف عليك توليها.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

من المؤكد أنك تشعر بالفرق في صبيحة هذا اليوم، تتحسن أمورك تدريجيًا، حيث تصلك أخباراً جيدة، وخصوصاً في مجال العمل في فترة الصباح، كما تؤدي أعمالك بكل مهارة وتنهيها بشكل جيد.

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