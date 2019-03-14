ماذا يقول برجك لك اليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الجمعة 15 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الجمعة 15 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، حظك لليوم:المرأة من برج الحمل مهنياً:لا تهملي واجباتك اليومية عليكي أن تتقيدي بالمواعيد عاطفياً:لا تستطيعي تقييد الحبيب عليكي أن تعطيه المزيد من الحرية.الرجل من برج الحمل:مهنياً:تنهي الكثير من المشاكل العالقه وتشعر بالراحة عاطفياً:تتمتع بجاذبية ويكثر المعجبون من حولك.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، حظك لليوم:المرأة من برج الثور مهنياً:تعملي بكد ونشاط اليوم مما يثير إعجاب رؤسائك في العمل عاطفياً:فكري جيداً قبل أن تتخذي أي قرار بشأن علاقتك مع الحبيب.الرجل من برج الثور:مهنياً:تبدأ اليوم بتنفيذ مهمة جديدة في العمل تثير إهتمامك عاطفياً:التلميحات وحدها لا تكفي بادر واعترف للحبيب بما تشعر به.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، حظك لليوم:المرأة من برج الجوزاء مهنياً:تشعري أنك سئمتي من الروتين المتكرر في حياتك اليومية عاطفياً:تخرجي من علاقة عابرة وتحاولي نسيانها.الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:لا تبدو في مزاج جيد اليوم فالكثير من العوائق تحدث لك عاطفياً:الحبيب يمر بوقت عصيب عليك أن تقف إلى جانبه.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، حظك لليوم:المرأة من برج السرطان مهنياً:تنشغلي اليوم بأكثر من قضية وتحاولي إيجاد الحلول المناسبة عاطفياً:ناقشي الحبيب بهدوء ولا داعي للعصبية.الرجل من برج السرطان:مهنياً:لا تكن عنيداً واستمع الى آراء الآخرين عاطفياً:تحاول إقناع الحبيب بوجهة نظرك ولكنك لا تنجح.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، حظك لليوم: المرأة من برج الأسد مهنياً:لا تعتمدي فقط على حدسك بل كوني منطقية في أحكامك عاطفياً:مشاعرك قوية تجاه أحد الأفراد فلم ترفضين الإعتراف بهذا الحب.الرجل من برج الأسد:مهنياً:تبدو سعيداً اليوم ومتفائل لتنفيذ بعض المهام عاطفياً:سهرة جميلة وممتعه تقضيها برفقة الحبيب اليوم.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، حظك لليوم: المرأة من برج العذراء مهنياً:لا تراهني أو تغامري في مجالات غير مضمونة عاطفياً:كثرة إنشغالك تمنعك من قضاء الوقت برفقة الحبيب.الرجل من برج العذراء:مهنياً:الكثير من الأفكار والمشاريع تدور في ذهنك ولا تعرف كيف تطبقها عاطفياً:تبدو متوتراً اليوم ولا تعرف كيف تواجه الحبيب بما تشعر.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، حظك لليوم:المرأة من برج الميزان مهنياً:تتابعي اليوم إيجاد الحلول لمسألة بالغة الأهمية ودقيقة عاطفياً:شجعي الحبيب على أن يظهر مشاعره لك ولا تخذليه.الرجل من برج الميزان:مهنياً:الكثير من الأعمال المؤجله تحاول أن تنهيها اليوم عاطفياً:تخصص هذا المساء لقضاء المزيد من الوقت برفقة الحبيب.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، حظك لليوم:المرأة من برج العقرب مهنياً:استشيري أشخاص ذوي خبره في عملك ولا تتصرفي بطريقة عشوائية عاطفياً:كوني متواضعة مع الحبيب ولا تتصرفي بأنانية. الرجل من برج العقرب:مهنياً:عليك أن تهتم أكثر بعملك فأنت مقبل على مرحلة مهمة عاطفياً:تتطور العلاقة بينك وبين من تحب وتنجذب له أكثر.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، حظك لليوم:المرأة من برج القوس مهنياً:تتمتع اليوم بروح معنوية عالية والكل متحمس للعمل معك عاطفياً:عليكي أن تتخطي حاجز الصمت وأن تخبري الحبيب بحقيقة مشاعرك.الرجل من برج القوس:مهنياً:لا تصدر أي قرار قبل أن تتأكد من مصداقيته عاطفياً:لديك اليوم فرصة ذهبية لتخبر الحبيب بمشاعرك حاول أن تستغلها.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، حظك لليوم:المرأة من برج الجدي مهنياً:تمري بمحنة خلال هذه الفترة ولكنك ستخرجي منها قريباً عاطفياً:لا تنسي مواعيد الحبيب فهذا سيزعجه منك.الرجل من برج الجدي:مهنياً:الامور في العمل تبدأ لأن تكون في صالحك مما يشعرك بالتفاؤل عاطفياً:تشعر أن الحبيب يتجاهلك خلال هذه الفترة.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، حظك لليوم:المرأة من برج الدلو مهنياً:لا تكوني طماعة وتغامري على أمور غير مضمونه عاطفياً:لا تستغلي محبة الحبيب لك لتنفيذ أمور لا يحبها.الرجل من برج الدلو:مهنياً:الأنظار متجهة نحوك كن حذراً خلال هذه الفترة وراقب أعمالك جيدً عاطفياً:أنت عاطفي وحساس وتتأثر بكل شئ يقوم به الحبيب.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، حظك لليوم:المرأة من برج الحوت مهنياً:تحاولي تعلم أساليب تقنية جديدة في العمل و الالتزام بها عاطفياً:الحبيب يحضر لك مفاجأة سارة تدخل السرور الى قلبك.الرجل من برج الحوت:مهنياً:عليك أن تفكر اليوم جيداً وبمنطقية لتصل الى حلول مناسبة عاطفياً:مزاجك لا يسمح اليوم بالخروج والتواصل مع الحبيب.

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