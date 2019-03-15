ماذا يقول برجك لك اليوم السبت 16 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم السبت 16 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا السبت 16 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 16 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، حبك للعمل يؤدي دوراً حاسماً في تزكية وضعك المهني، وهذا ستكون له انطباعات إيجابية متعددة. قد تواجه مع الشريك بعض المطبّات الهوائية، لكن ذلك سيكون مرحلياً ولن يدوم طويلاً.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

عزيزي برج الثور، ما تراه مناسباً بالنسبة اليك، قد لا يكون كذلك عند الآخرين، فاستمع إلى النصائح حتى لا تحصد الخيبة. سيلاقيك الشريك عند منتصف الطريق، لكن يستحسن أن تفي بالتزاماتك بشكل سريع.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، تكون الاجواء ضاغطة ومتوترة. تحصل معاكسات أو امور شخصية طارئة تسبب لك القلق، ما يدعوك الى الحذر في شؤون القلب والحب. قد تتسبب صداقة بنزاع مع الحبيب أو تعيش أزمة عائلية وخلافات بين المقربين.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، لا للتقصير ولا للاتكال على الحظ في إنجاز الأعمال. إن طاقتك قليلة وقد تفشل في محاولاتك. يجب استجماع القوة والطاقات ولا سيما الفكرية منها ومضاعفة الجهود والمساعي لكي لا تتسبب في حصول أي تراجع عمليّ.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، كن متحفظاً جداً. فهذا اليوم يحمل بعض المعاكسة وربما طارئاً يتعلق بوضع منزلي. أخبار إيجابية ومشاريع بالجملة، لكنّ التريث هو أفضل الحلول لاختيار الأنسب والأكثر فائدة. عليك أن تكون هادئاً لتستوعب أخطاء الشريك، فهي بسيطة لكنّ معالجتها ضرورية حتى لا تتفاقم.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، تشتدّ الأشواق وتجد ربما ما بحثت عنه طويلاً، فـ" القمر" في " العقرب" يتناغم مع "فينوس" في "الحوت"، ويتحدث عن مشروع خلاّق قد يبصر النور، او عن مخيّلة واسعة توظّفها في اطار برنامج حديث.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، القمر في العقرب يدعوك لخوض تجربة استثمارية جديدة، او يتحدث عن بيع لمنزل او شراء او عن عقار تعاود البحث فيه من جديد. يغمرك المحيط العائلي بالحنان والاهتمام وتعيش دفئًا. قد يحتاجون الى حضورك واهتمامك ايضًا.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، تداوم على عملك بانتظام وعزم وتفاؤل، وستكون بالتالي دعماً للزملاء التعساء حالياً. كما سيكون المحرّك الدافع للمؤسسة والقلب النابض الذي يبقيها نشيطة وفعّالة. أنت المثال الاعلى وقد ترشّح لمنصب فخري وتنال ميدالية ما تقديراً لطاقتك.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، هذا اليوم الأنسب لتوسيع دائرة التحركات على مختلف الصعد والمستويات. فالتواصل مع الآخرين سهّل وبنّاء ومثمر ولا بدّ من ان تكرر المحاولة اذا فشلت في المرة الأولى.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، تفتقر الى حسن التواصل مع الاخرين وتعيش حالة من الفوضى يضطرك الى اتخاذ قرار صعب او تعيش تشويها في علاقتك الشخصية ما يستدعي التروي وعدم الذهاب في ردات فعل استفزازية.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، ترتفع المعنويات ويبتسم لك الحب كما الصداقة، فتكون المشاعر غنية جداً والظروف المهنية جيدة. باستطاعتك ايجاد الحلول والتوصل الى بعض التسويات. قد تناقش موضوعات مالية او ادارية او صحية.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، تشعر باسترجاع القوة والمعنويات وتمارس جاذبية وتحقق نجاحات مالية وتفرح لانفراج الامور ولوضوحها. تستعيد حيويتك، تنفرج الأمور وتنجح في اتخاذ القرارات، وتميل الى ادخال تغيير على مظهرك الخارجي والى الخروج عن الروتين.

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