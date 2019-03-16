ماذا يقول برجك لك اليوم الأحد 17 مارس/آذار 2019؟

توقعات الأبراج اليوم الأحد 17 مارس/آذار 2019(shutterstock)

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الأحد 17 مارس/آذار 2019؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الأحد 17 مارس/آذار 2019:

الحمل 21 آذار – 20 نيسان

مهنياً: القمر الجديد في البيت الرابع اي في السرطان، قد يضيّع عليك فرصاً او يجعلك تعيد الكرّة والمحاولات، على الرغم من ذلك عليك ان تتحرك وتنجز أعمالك.

عاطفياً: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب أو الأهل وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة.

الثور 21 نيسان- 20 أيار

مهنياً: القمر الجديد في برج السرطان يناسبك، ويلقي الضوء على عمل جماعي تقوم به.

عاطفياً: تعبّر عن آرائك للشريك وتتاح لك فرص جيدة للتواصل معه وربما تبحث قضية زواج.

الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

مهنياً: القمر الجديد في برج السرطان يشير إلى فرصة جديدة لكسب الأرباح لكن الفلك يطلب اليك الهدوء والإبتعاد عن المغامرات والمحافظة على الممتلكات، إنه الوقت المناسب لطلب علاوة على الراتب أو رفع المطالب.

عاطفياً: تتلقى الكثير من الدعوات وقد تلتقي خلالها الشخص المناسب للبدء بعلاقة جديدة وجدية.

السرطان 22 حزيران –22 تموز

مهنياً: القمر الجديد في برجك يلتقي كواكب كثيرة، ما يجعلك تركّز على حياتك المهنية، هذا القمر الجديد يحدث مرّة واحدة في السنة، ويكون منطلقَاً لمخطّطات أخرى ويفتح أمامك بعض الابواب، عبّر عن رغباتك، جاهر بتمنياتك وستستجيب لك السماء.

عاطفياً: قد تُتاح لك فرص استثنائية هذا اليوم، وعلاقتك مميزة مع الجنس الآخر.

الأسد 23 تموز – 22 آب

مهنياً: القمر الجديد في السرطان يدعوك الى الابتعاد عن الضوء والعمل خلف الستار، وتسوية أمورك بدون ضجيج مهما كانت الاعتبارات.

عاطفياً: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.

العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

ما يحصل في هذا اليوم مؤشر لأجواء ومناخات آتية. إنجازات مهنية لافتة ودقة في التنفيذ وصولاً إلى النجاح، وهذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة إذا قمت بالخطوات اللازمة لا تكن قاسياً مع الشريك فغايته تبقى راحتك وسعادتك، واندفاعه قد يكون السبب في ارتكابه الأخطاء تسعى جاهاً للتخلص من الوزن الزائد، لكن من دون استشارة أخصائي التغذية قد يذهب مبتغاك سدى.

الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب بها أحد المحيطين بك، وتلقى عليك مسألة حلها يغمرك الحبيب بجاذبية قصوى ويبشّرك بآفاق عاطفية آتية غنية جداً إنتبه لسلامتك ولصحتك، وتجنب الغضب وإثارة الأزمات المثيرة للأعصاب.

العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

مهنياً: القمر الجديد في البيت التاسع يتحدث عن فرص استثنائية للسفر والتواصل مع بعض الأطراف الخارجية، أو للقاء شخص غريب عنك يحمل إليك مشروعاً ، وربما تتبلور فكرة قديمة في هذه الأثناء.

عاطفياً: التهدئة مع الشريك مطلوبة بقوّة اليوم قبل الغد، والمرحلة المقبلة قد تكون أفضل إذا أحسنت التصرف.

القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

مهنياً: القمر الجديد هذا اليوم مع كواكب كثيرة مجتمعة في السرطان يجعلك تفكر بفي قضية مالية تتعلق بأسهم او مستندات او ضمانات او عائدات مشتركة مع بعض الأطراف.

عاطفياً: لا تدع المخاوف تسيطر عليك وبادر للتقرب الى الحبيب قبل أن تخسره بلحظة.

الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

مهنياً: القمر الجديد مع اربعة كواكب في برج السرطان يحذر من فسخ عقد او تسارع الاحداث بشأن بعض الشراكات.

عاطفياً: تعثّر بعض العلاقات العاطفية وتراجع عن ارتباط سببه على الأرجح سوء تفاهم بسيط.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

مهنياً: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجىء، لذا عليك أن تكون مستعداً لكل جديد في هذا الإطار.

عاطفياً: كثرة انشغالاتك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجاً له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

مهنياً: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيراً، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك التي حددتها لنفسك.

عاطفياً: عليك أن تكون صريحاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، وكما يقال "حبل الكذب قصير".

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