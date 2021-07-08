اختاري ما يناسبك من ألوان الشعر لصيف 2021

إذا كنت تريدين تغيير لون شعرك هذا الصيف للون أكثر حيوية وجمالاً، نحن نساعدكِ باطلاعك على أحدث ألوان الشعر التي تتصدر ترندات الموضة هذا العام وتقبل عليها الفتيات والسيدات من مختلف الدول.

ماهي الوان صبغات الشعر التي تتصدر تريندات صيف 2021؟

الأومبري:

يعتبر اللون الأومبري أو المعروف بصيحة تدرج الألوان فهو ينتج عن خلط لونين مع بعضهما لتحصلي على لون أخر وهذه الطريقة مثالية ودارجة خاصة لصاحبات الشعر البني لأنه يضيف إليه لمسة فاتحة دون أن يتحول لون الشعر للأشقر.

البيكان الذائب melted pecan:

هذه الدرجة تستخدم لإعادة الحيوية واللمعان للشعر الأشقر الداكن أو لتفتيح الشعر الأسود الداكن ولون البيكان يتصدر تريندات الوان الشعر لهذا العام.

الشيكولاتة:

يتناسب هذا اللون بشكل كبير مع الشعر الأسود أو البني الداكن والذي يُضفي عليه ضوء لامع ولون زاهي افتح من درجة الشعر الأصلية مما يمنح البشرة إشراقة جذابة.

المشمشي:

إذا كان لون شعرك أحمر،يمكنكِ تحويله للون المشمشي الزاهي من أجل إضفاء حيوية الصيف على شعرك.

الأحمر الناري:

دائماً يتربع اللون الأحمر على عرش ألوان الشعر ومن الموضات الرائجة لصيف هذا العام هو اللون الأحمر الناري الجرئ الذي يضفي المزيد من الأنوثة والأناقة على مظهرك.

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