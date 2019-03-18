6 قواعد لاستخدام الأعواد الصينيّة وطريقة إمساكها

تجنُّب استخدام الأعواد لتحريك أطباق الطعام

الأعواد الصينيّة أو " هاشي " من أدوات المائدة التي تُستخدم لأكثر من غرض في أثناء تناول الطعام، تُستخدم لإمساك الطعام، وتقطيعه، وتقليبه، ولالتقاطه، كما يمكن استخدامها لإزالة العظم الصغير أثناء تناول الأسماك، وهي تحلّ محل الشوكة والسكين تماماً، وهناك العديد من القواعد والآداب لاستخدام هذه الأعواد:

آداب استخدام الأعواد الصينيّة:

1- عدم تحريك الأعواد بشكلٍ عشوائيّ، لأنّ ذلك يدلّ على الحيرة في التقاط قطع الطعام من الطبق.

2- تبادل أعواد الطعام خاصّتك مع أعواد طعام شخص آخر، وتُعدّ هذه من المحرّمات.

3- عدم استخدامها لإصدار الأصوات، أو جذب انتباه الأشخاص، أو التأشير عليهم، وهذه تعدّ من السلوكيّات السيئة جداً.

4- تجنُّب استخدام الأعواد لتحريك أطباق الطعام.

5- تجنُّب إبقاء أعواد الطعام مرميّة في الطبق بعد الانتهاء من تناول الطعام.

6- تجنُّب استخدام أعواد الطعام مثل شوكة الطعام، لثقب قطعة الطعام ومن ثمّ التقاطها، إلّا في حال استُخدمت الأعواد لتقطيع اللحوم والخضار.

طريقة إمساك الأعواد الصينيّة:

1- نأتي بالعود الأول ونمسك به من الجزء العلويّ باستخدام الإبهام والسبّابة، ونضع إصبع الوسطى لدعم العود من الأسفل.

2- نأتي بالعود الآخر ونُدخله من جهة راحة الإبهام بحيث يكون العود مسنوداً على مفصل إصبع الإبهام، أو على إصبع البنصر عند بداية نموّ الظفر.

3- نحرّك الأعواد بطريقة الفتح والإغلاق مع ضرورة المحافظة على إبقاء مسافة الثلث العلويّ من الأعواد.

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