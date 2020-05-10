اصنعيه بنفسك: البطاطا علاج طبيعي للشعر الرمادي

البطاطا هي مصدر رائع للكربوهيدرات المعقدة والبروتين وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم والنياسين والثيامين.

ولكن هل تعلم أن البطاطا مليئة بأشياء جيدة لجمالك أيضاً- فهي غنية بفيتامين B و C ، التي تساعد على تفتيح البشرة، بالإضافة الى أنها تقلل من التجاعيد. كما أن قشور البطاطا تساعد في القضاء على مشكلة الشعر الرمادي.

الطريقة:

اسلقي قشور البطاطا ثم صفي الماء.

بعد وضع الشامبو على شعرك ، اشطفيه باستخدام خليط ماء البطاطا. سيؤدي ذلك إلى تعميق شعرك ، مما يمنحه ذلك التوهج الجميل.