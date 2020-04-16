اصنعيه بنفسك: رذاذ زيت الزيتون والخل لبشرة نضرة

من قال بأنك بحاجة لاستخدام أنواع منظفات البشرة التجارية للحصول على بشرة نضرة وصافية وشابة، أغلب هذه المنتجات تحتوي على نسب من العناصر الكيماوية التي تضر البشرة. هناك العديد من المكونات الطبيعية في البيت التي تساعد على تنظيف بشرة الوجه واستعادة النضارة والحيوية دون الحاجة لاستخدام أي منتجات تجارية، واليوم سنتعلم طريقة استخدام زيت الزيتون. بفضل احتواءه على الدهون الصحية، يجيد زيت الزيتون تدليل بشرتك.

الوصفة:

اخلطي ½ كوب من زيت الزيتون مع ¼ كوب من خل التفاح وملعقة كبيرة من عصير الليمون و2 ملعقة كبيرة من الماء.

تخلط كافة المكونات معاً وتحفظ في زجاجة معقمة للاستخدام اليومي.

توزع كمية مناسبة من الخليط على بشرة الوجه مع تدليكها في حركات دائرية باستخدام قطعة من القطن لمدة دقيقة واحدة.

يطبق هذا الخليط بشكل يومي للحصول على بشرة صحية، نضرة ومشرقة طبيعياً.