اصنعيه بنفسك: زينة الكريسماس بالعجين المالح 1 من 2

زينة الكريسماس الرائعة 2 من 2

اصنعيه بنفسك: زينة الكريسماس بالعجين المالح

إليك ما ستحتاج إليه:

1 كوب ملح

2 كوب دقيق

¾ كوب ماء (ربما أكثر من ذلك بقليل)

قواطع الكوكيز

اشرطة ملونة

أجراس

صمغ mod podge أو رذاذ شفاف

الطريقة:

يخلط الدقيق والملح معا.

يضاف الماء حتى يبدأ في تشكيل العجين.

إذا شعرت ببعض الجفاف ، يمكنك إضافة المزيد من الماء. أضف ملعقة واحدة في المرة الواحدة. إذا كان لزجًا جدًا ، فقم بإضافة المزيد من الدقيق إليه.

يعجن العجين حتى يشكل كرات ناعمة. سوف تحتاج إلى عجنه لمدة 5-10 دقائق على الأقل للحصول على تناسق جيد. حوالي 1/2 بوصة في سماكة.

تقطع العجينة باستخدام قطاعة الكعكة الى نجوم صغيرة وكبيرة.

توضع الأشكال على ورق الكعك المصفى أو صينية غير لاصقة وتخبز عند 250 درجة فهرنهايت لمدة حوالي ساعتين ونصف إلى ساعتين. إذا لم يجف العجين بالكامل ، فيمكنك تركه يخبز لفترة أطول أو يحول درجة حرارة الفرن إلى أعلى قليلاً.

إذا قررت رفع درجة الحرارة ، ابق عينيك على الفرن لتتأكد من أنها لا تنتفخ. إذا حدث هذا ، قم بإرجاع درجة الحرارة إلى أسفل. إذا وجدت أن الزخارف لا تزال غير جافة ، دعها على رف الفرن لتصبح جافة طوال الليل.

بمجرد أن تجف تماماً ، قم برشها بالرذاذ أو وضع طبقة من الصمغ. لختم الزينة ومنعها من التصدع.

إذا كنت ترغب في تلوينها، قم بتلوينها قبل ختمها.

بعد ذلك ، تثقب النجوم من الأعلى وتثبت بخيط من الشرائط الملونة و بعض الأجراس.

الآن أصبحت جاهزة لتعلقها على الشجرة أو إرفاقها بالهدايا.