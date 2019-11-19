اصنعيه بنفسك: غسول الملح وجوزالهند لتنظيف البشرة

هل تعانين من التهابات البشرة، يساعد الملح في تنقية البشرة من السموم والأتربة التي قد تتكون عليها ولتنظيف البشرة من بقايا المكياج، وحمايتها من الالتهابات، تعلمي معنا تحضير هذه الوصفة:

المكونات:

ملعقة ملح

عصير ليمونة

ملعقة من قشر جوز الهند البشور

الطريقة:

قومي بخلط المكونات مع مقدار كوب من الماء الدافئ حتى يذوب الملح.

قومي بغسل بشرتك بالخليط جيدًا مع الحرص على عدم فتح العينين قبل غسل الوجه بالماء النقي.

يمكنك دهن هذا المحلول عن طريق بل قطعة نظيفة من القطن وتدليك بشرة الوجه بها.

ملاحظة:

يستخدم الملح في تطهير وتعقيم جروح الجسم المختلفة والتهابات اللثة والبشرة في حالة إصاباتها بإحدى الأمراض الجلدية الناتجة عن البكتريا والفطريات.