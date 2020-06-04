اصنعيه بنفسك: قناع الألوة فيرا لبشرة متوهجة

وصفة قناع الوجه المصنوعة من جل الصبار الطازج مناسبة لتهدئة وترطيب البشرة الجافة أو المتهيجة أو المحروقة من الشمس. بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا ، يمكن أن يساعد هذا القناع أيضًا في علاج حب الشباب.

أنت بحاجة إلى:

2 ملاعق طعام من جل الصبار الطازج أو هلام الصبار المعبأ في زجاجات

1 ملعقة كبيرة من مسحوق MSM

¼ ملعقة صغيرة من بودرة ألنتوين

جرة زجاجية صغيرة للتخزين

التعليمات:

يمزج جل الصبار ومسحوق MSM ومسحوق allantoin في وعاء صغير أو برطمان.

دع بلورات MSM ومسحوق allantoin تذوب لمدة 30 دقيقة تقريبًا.

استخدم القناع على الفور وقم بتبريد أي بقايا من جل الصبار المتبقي.