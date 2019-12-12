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اصنعيه بنفسك: قناع البشرة الدهنية الشتوي

منشور 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 04:30
اصنعيه بنفسك: قناع البشرة الدهنية الشتوي

هل تعانين من مشاكل البشرة الدهنية مثل ظهور البثور وحب الشباب اللذان ينتجان عن زيادة نسبة الدهون في البشرة مما يتسبب في تراكم البكتريا الضارة. الآن يمكنك التخلص من هذه المشاكل بسهولة عن طريق استخدام خلطة التفاح 
المكونات:
ثمرة تفاح مهروسة
5 ملاعق عسل كبيرة
عصير نصف ليمون
طريقة التحضير:
قومي بخلط المكونات في إناء مناسب حتى تحصلي على خليط متجانس.
اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم ابدأي في توزيع القناع على بشرتك والمناطق المصابة بالبثور.
انتظري لمدة 30 دقيقة ثم ابدأي في غسل بشرتك بالماء البارد لتتخلصي من بقايا الخلطة.
كرري العملية مرتان أسبوعيًا لتنتهي مشكلة حب الشباب نهائيًا.

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