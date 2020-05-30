اصنعيه بنفسك: قناع الترطيب للبشرة الجافة

إذا كنتي تستيقظين بشكل متكرر مع بشرة جافة، يمكن أن يساعد قناع الوجه المرطب هذا بشرتك طوال الليل!
المواد:
½ كوب زيت سكوالان
3 ملاعق كبيرة من حبيبات شمع العسل الأبيض (مستحضر تجميل)
½ ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ
الأدوات:
برطمان زجاجي للتخزين
غلاية مزدوجة صغيرة
ملعقة صغيرة
التعليمات:
في غلاية صغيرة مزدوجة ، قم بإذابة شمع العسل على نار متوسطة مع التحريك بشكل متكرر لتفتيت أي كتل.
بعد ذوبان شمع العسل ، خففي الحرارة وأضيفي زيت السكوالان. استمر في التقليب لتفتيت أي كتل.
بمجرد ذوبان الخليط تمامًا ، ارفعيه عن الحرارة. اتركيه لبضع دقائق ثم أضيفي فيتامين هـ مع التحريك.
انقليه إلى برطمان زجاجي آخر. اتركيه في درجة حرارة الغرفة للتصلب لمدة 1-2 ساعة حسب الجو. لا حاجة للتبريد.
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