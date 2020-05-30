اصنعيه بنفسك: قناع الترطيب للبشرة الجافة

إذا كنتي تستيقظين بشكل متكرر مع بشرة جافة، يمكن أن يساعد قناع الوجه المرطب هذا بشرتك طوال الليل!

المواد:

½ كوب زيت سكوالان

3 ملاعق كبيرة من حبيبات شمع العسل الأبيض (مستحضر تجميل)

½ ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ

الأدوات:

برطمان زجاجي للتخزين

غلاية مزدوجة صغيرة

ملعقة صغيرة

التعليمات:

في غلاية صغيرة مزدوجة ، قم بإذابة شمع العسل على نار متوسطة مع التحريك بشكل متكرر لتفتيت أي كتل.

بعد ذوبان شمع العسل ، خففي الحرارة وأضيفي زيت السكوالان. استمر في التقليب لتفتيت أي كتل.

بمجرد ذوبان الخليط تمامًا ، ارفعيه عن الحرارة. اتركيه لبضع دقائق ثم أضيفي فيتامين هـ مع التحريك.

انقليه إلى برطمان زجاجي آخر. اتركيه في درجة حرارة الغرفة للتصلب لمدة 1-2 ساعة حسب الجو. لا حاجة للتبريد.