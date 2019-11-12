اصنعيه بنفسك: قناع للشعر الجاف والتالف

الشعر الخشن والجاف والمجعد هي بعض من مشاكل الشعر الشائعة التي نواجهها. ويمكن أن يؤدي تلف الشعر إلى تساقط الشعر بشكل كبير وكسره وتوقف نمو الشعر ، لذا فمن الضروري العناية بشعرك عندما ترى العلامات الأولية للتلف. إذا كنتِ تستخدمين الكثير من منتجات تصفيف ومعالجة الشعر الكيميائية أو الحارة ، فربما يكون لديك أيضًا نهايات شعر جافة ومتقصفة. فيما يلي وصفة قناع الشعر التي يمكن أن تمنع وعلاج الشعر التالف.

أنت بحاجة الى:

1/3 كوب زيت زيتون

½ كوب كريمة جوز الهند

قليل من قطرات زيت الجوجوبا

الطريقة:

في وعاء ، يُضاف زيت الزيتون وكريمة جوز الهند الطازجة. أضف زيت الجوجوبا العطري وقليلًا من قطرات أي زيت أساسي تريده واخفقه حتى يصبح ناعمًا ودسمًا ثم قم بتخزينه في مرطبان. يستخدم على الشعر الجاف كقناع للشعر ويغسل بعد ساعتين باستخدام شامبو جيد النوعية. يستخدم مرة واحدة في الأسبوع.