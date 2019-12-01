اصنعيه بنفسك: كرات الاستحمام بالبابونج

مزيج مهدئ من اللافندر والبابونج والزيوت العطرية سيجعل هذه الفقاعات الصابونية مثالية للاستحمام ليلاً. يساعد زيت جوز الهند البكر المرطب وزبدة الشيا على ترطيب البشرة بينما يعزز ملح البحر الميت الغني بالمعادن الاسترخاء ويشجع الدورة الدموية.

المكونات:

4 أونصات (113 جم) زبدة الكاكاو

4 أونصات (113 جم) زبدة الشيا

1 ملعقة صغيرة (5 مل) زيت البابونج الأساسي في الجوجوبا

¼ ملعقة صغيرة (1.25 مل) من زيت اللافندر الأساسي

¼ ملعقة صغيرة (1.25 مل) من زيت البرتقال الحلو

½ كوب (4 جم) من ملح البحر الميت

1 ملعقة كبيرة (2 غرام) من البابونج المجفف

الطريقة:

تذوب الكاكاو وزبدة الشيا على الموقد في مقلاة على حرارة منخفضة أو في الميكروويف باستخدام وعاء آمن للحرارة. تضاف الزيوت الأساسية ويقلب جيدا.

قم بوضع 24 كوبًا صغيرًا في صينية مافن. يملئ كل كوب ½ ملعقة صغيرة من ملح البحر الميت. يقسّم المزيج المذاب بين الكؤوس ، ويملأ كل كوب الى ¾ ويرش بالبابونج على الأسطح.

تنقل عبوات المافن بعناية إلى الثلاجة وتوضع في البراد على الأقل 30 دقيقة. تخزن في جرار زجاجية أو أكياس بلاستيكية.

للاستخدام ، توضع 1 أو 2 من الكرات في حوض الاستحمام وتذوب في ماء الاستحمام الدافئ. سوف تذوب ببطء في الماء ، ويترك طبقة من الزيت العطري في الأعلى.