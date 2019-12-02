اصنعيه بنفسك: كريم العناية بمحيط العين بالقهوة

كريم العيون بالقهوة والزيوت الاساسية

المقادير:

½ أوقية خليط البن بالزيت

ربع أوقية زيت الجوجوبا

ربع أوقية زيت بذور ثمر الورد

¾ أوقية زبدة الشيا

¾ أوقية زبدة الكاكاو

½ مل (حوالي 10 قطرات) زيت اللافندر الأساسي

3 قطرات زيت البابونج الاساسي

5 قطرات زيت فيتامين E

لصنع القهوة بالزيت:

تطحن 3 ملاعق كبيرة من حبوب القهوة الكاملة (غير المنكهة) في مطحنة القهوة. تضاف كمية من زيت الزيتون (أو أي زيت ناقل آخر) على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة ، ثم قم بتصفيته باستخدام إما القماش القطني أو مرشح القهوة. (

تعليمات لصنع DIY كريم العين:

باستخدام مقياس رقمي ، قم بوزن زبدة الشيا والكاكاو في كوب بيركس. يوضع في المايكرويف حتى يذوب ، ثم يزن الزيت بالقهوة وزيت بذور ثمر الورد وزيت الجوجوبا ويقلب في الزبد المذاب.

بعد ذلك ، باستخدام قطارة بلاستيكية لكل زيت أساسي ، قم بقياس وإضافة الزيوت الأساسية للبابونج والخزامى وتخلط المكونات الأخرى. أخيرًا ، أضف عدة قطرات من فيتامين (هـ) إذا رغبت في ذلك وصب في الوعاء الذي اخترته.