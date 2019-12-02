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اصنعيه بنفسك: كريم العناية بمحيط العين بالقهوة

منشور 02 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 06:06
اصنعيه بنفسك: كريم العناية بمحيط العين بالقهوة

كريم العيون بالقهوة والزيوت الاساسية

المقادير:

½  أوقية خليط البن بالزيت

ربع أوقية زيت الجوجوبا

ربع أوقية زيت بذور ثمر الورد

¾  أوقية زبدة الشيا

¾ أوقية زبدة الكاكاو

½  مل (حوالي 10 قطرات) زيت اللافندر الأساسي

3 قطرات زيت البابونج الاساسي

5 قطرات زيت فيتامين E

لصنع القهوة بالزيت:

تطحن 3 ملاعق كبيرة من حبوب القهوة الكاملة (غير المنكهة) في مطحنة القهوة. تضاف كمية من زيت الزيتون (أو أي زيت ناقل آخر) على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة ، ثم قم بتصفيته باستخدام إما القماش القطني أو مرشح القهوة. (

تعليمات لصنع DIY كريم العين:

باستخدام مقياس رقمي ، قم بوزن زبدة الشيا والكاكاو في كوب بيركس. يوضع في المايكرويف حتى يذوب ، ثم يزن الزيت بالقهوة وزيت بذور ثمر الورد وزيت الجوجوبا ويقلب في الزبد المذاب.

بعد ذلك ، باستخدام قطارة بلاستيكية  لكل زيت أساسي ، قم بقياس وإضافة الزيوت الأساسية للبابونج والخزامى وتخلط المكونات الأخرى. أخيرًا ، أضف عدة قطرات من فيتامين (هـ) إذا رغبت في ذلك وصب في الوعاء الذي اخترته.


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