اصنعيه بنفسك: كريم العناية بمحيط العين بالقهوة

كريم العيون بالقهوة والزيوت الاساسية
المقادير:
½ أوقية خليط البن بالزيت
ربع أوقية زيت الجوجوبا
ربع أوقية زيت بذور ثمر الورد
¾ أوقية زبدة الشيا
¾ أوقية زبدة الكاكاو
½ مل (حوالي 10 قطرات) زيت اللافندر الأساسي
3 قطرات زيت البابونج الاساسي
5 قطرات زيت فيتامين E
لصنع القهوة بالزيت:
تطحن 3 ملاعق كبيرة من حبوب القهوة الكاملة (غير المنكهة) في مطحنة القهوة. تضاف كمية من زيت الزيتون (أو أي زيت ناقل آخر) على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 15 و 30 دقيقة ، ثم قم بتصفيته باستخدام إما القماش القطني أو مرشح القهوة. (
تعليمات لصنع DIY كريم العين:
باستخدام مقياس رقمي ، قم بوزن زبدة الشيا والكاكاو في كوب بيركس. يوضع في المايكرويف حتى يذوب ، ثم يزن الزيت بالقهوة وزيت بذور ثمر الورد وزيت الجوجوبا ويقلب في الزبد المذاب.
بعد ذلك ، باستخدام قطارة بلاستيكية لكل زيت أساسي ، قم بقياس وإضافة الزيوت الأساسية للبابونج والخزامى وتخلط المكونات الأخرى. أخيرًا ، أضف عدة قطرات من فيتامين (هـ) إذا رغبت في ذلك وصب في الوعاء الذي اخترته.
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