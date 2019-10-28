اصنعيه بنفسك: مزيل الماكياج بعصير الخيار

هل نفذت المناديل المبللة المزيلة للماكياج فجاءة وليس لديك بديل لإزالة بقايا الماكياج!! جربي هذه الوصفة المنزلية الرائعة التي ستترك بشرتك ناعمة ونظيفة.

المكونات:

1 خيار

1 كوب ماء مقطر

4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

2 ملعقة طعام زيت الخروع

شرائح قطنية

جرار زجاجية

الطريقة:

يقطع الخيار إلى شرائح.

تنقع شرائح الخيار في الماء المقطر لعدة ساعات أو حتى يصبح لون الماء أخضر فاتح.

تزال شرائح الخيار.

يمزج زيت جوز الهند وزيت الخروع في طبق آمن للميكروويف والميكروويف لمدة 30-45 ثانية أو حتى تذوب تماما.

يمزج الزيت وماء الخيار معا.

توضع شرائح القطن في الجرة الزجاجية

يصب مزيج الماء والخيار على شرائح القطن.

يخزن الخليط في الثلاجة.

للاستخدام: ما عليك سوى إزالة قطعة القطن وإزالة الماكياج بها.