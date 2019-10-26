اصنعيه بنفسك: مقشر البرتقال بجوزالهند

مقشر رائع برائحة البرتقال المنعشة، يعمل على تفتيح البشرة بلطف أما جوزالهند فسيعمل على ترطيب وتغذية البشرة ومنع الجفاف والتجاعيد.

أنت بحاجة الى:

1 كوب زيت جوز الهند

سكر

3-4 ملاعق كبيرة عصير برتقال

3ملاعق كبيرة من برش البرتقال

4 جرات زجاجية

الطريقة:

باستخدام مبشرة الجبن ، يبرش البرتقال. توضع 3 ملاعق كبيرة من البرش جانبا. يقطع البرتقال إلى نصفين ويعصر. توضع 3-4 ملاعق كبيرة من البرتقال جانبا.

بعد ذلك ، يُمزج زيت جوز الهند والسكر وعصير البرتقال مع برش البرتقال في وعاء خلط متوسط ​​ويُمزج جيدًا. يمكنك عمله يدويًا ، يمكنك استخدام الخلاط .

يوزع المقشر إلى 4 جرار. تغلق العبوات جيداً وتحفظ في مكان بارد وجاف حتى تصبح جاهزًا للاستخدام!