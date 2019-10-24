اصنعيه بنفسك: مقشر القرفة والشوفان

الرؤوس السوداء هي جزء من حياتنا ولكن ليس علينا أن نعيش معها.

المكونات:

تناول ملعقتين من دقيق الشوفان و1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

النسبة 2: 1 من مسحوق الشوفان والقرفة.

يضاف دقيق الشوفان ومسحوق القرفة في وعاء.

يضاف بعض الماء الدافئ إلى هذا الخليط لإنشاء عجينة سميكة.

يضاف الماء ببطء شديد حتى يظل المزيج سميكًا ولا يصبح سائلاً.

الطريقة:

يوضع هذا المقشر على المنطقة التي تكون فيها الرؤوس السوداء بارزة ويترك لمدة خمس دقائق.

قم بتدليكه بلطف بمساعدة أطراف أصابعك وتفرك بحركة دائرية لتقشير الرؤوس السوداء.

يغسل بالماء وسوف تزول الرؤوس السوداء.

الشوفان غني بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تزيد من تدفق الدم ، وتفتح المسام المسدودة في الجلد وتتركها نضرة ومتوهجة. من ناحية أخرى، القرفة مطهر طبيعي يحفز الجلد ، ويفتح المسام ويعمل كمقشر.