اصنعيه بنفسك: مقشر الليمون بالسكر لتبييض البشرة

هل تحتاجين إلى وصفة مقشر يجعل بشرتك تشعر بالانتعاش والتجدد؟ جربي مقشر الليمون بالسكر المثالي للبشرة المتعبة!

المكونات:

2 كوب حبيبات السكر الأبيض

ثلث الى ربع كوب من زيت اللوز أو جوز الهند

3-4 قطرات من زيت الليمون العطري

الطريقة:

يمزج السكر الأبيض من زيت اللوز (أو زيت جوز الهند).

يضاف الزيت ببطء حتى يتكون لديك تناسق ناعم لطيف ولكن ليس زيتيًا جدًا.

أضف بضع قطرات من زيت الليمون العطري.

ضع الخليط في جرة زجاجية جميلة.

يخزن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في جرة محكمة الغلق.

تستخدم كمية صغيرة بحجم ملعقة.

يفرك على الجلد الجاف والمتعب لينتعش. يفرك برفق ثم يشطف بالماء الدافئ.