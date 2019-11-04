اصنعيه بنفسك: مقشر فعال لفروة الرأس يعالج ضعف الشعر

هل تعانين من ضعف نمو الشعر؟ هل بدأ شعرك بالتساقط؟ الحل في هذا العلاج الفعال والسهل والبسيط

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من ملح البحر

2 ملعقة طعام عسل

1 ملعقة طعام من خل التفاح

الطريقة:

في وعاء ، يضاف ملح البحر والعسل والخل وعصير التفاح. امزجيه جيدًا وافركي به فروة رأسك! يدلك بلطف على فروة الرأس الرطبة لبضع دقائق قبل غسل الشعر بالشامبو. يستخدم مرتين في الشهر.

الفوائد:

ملح البحر - يقشر ويساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ، وتراكم المنتجات ، والزهم الزائد. يفتح الملح المسام المسدودة على فروة الرأس وبالتالي يعزز نمو الشعر بشكل أسرع. يساعد على تنشيط الدورة الدموية لفروة رأس صحية.

العسل - يرطب وينظف فروة الرأس. يعمل على إصلاح الشعر التالف ويوفر التغذية والترطيب لصحة الشعر. العسل يقوي بصيلات الشعر ويعالج تساقط الشعر.

خل التفاح - يوازن الرقم الهيدروجيني ، يفتح الأجربة ويعزز نمو الشعر. يمكن أن تساعد في تعزيز لمعان وشعر نظيف عميق. كما أنه يحتفظ بمستوى PH لفروة رأسك.