7 أعشاب تساعد الإنسان على النوم
هناك العديد من الأعشاب التي سوف يساعدك تناولها على الحصول على النوم الهانئ
هل تعاني من الأرق وعدم القدرة على النوم بعمق كما يجب؟ في هذا المقال سوف نستعرض قائمة بأعشاب تساعد على النوم، وتحتوي هذه القائمة على العديد من الخيارات المتنوعة.،إن الحصول على كمية كافية من النوم ليلاً كل يوم هو أمر هام جداً، وذلك لما للنوم من فوائد عديدة، وهنا سوف نعدد لك مجموعة أعشاب تساعد على النوم.
أعشاب تساعد على النوم
هناك العديد من النباتات والأعشاب التي سوف يساعدك تناولها أو شرب منقوعها على الحصول على ليلة من النوم الهانئ، وهذه أهمها:
1- البابونج
يفضل تناول مغلي البابونج قبل النوم للحصول على ليلة نوم هانئة، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن البابونج يساعد بالفعل على النوم.
كما أظهرت إحدى الدراسات أن تناول مغلي البابونج بانتظام قبل النوم من قبل الأمهات، ساعدهن بشكل كبير على النوم وعلى تخفيف أعراض الاكتئاب وعلى الاسترخاء.
2- البنفسج
البنفسج هو نبات بزهور بنفسجية جميلة تتميز برائحتها الرائعة وفوائدها الصحية والجمالية العديدة، وليس عليك تناول البنفسج للحصول على فوائده بشأن النوم.
إن مجرد استنشاق رائحة زيت البنفسج العطري لمدة 30 دقيقة قبل النوم يساعد بفعالية على النوم وعلى تحسين جودته والتخلص من الأرق.
3- جذور الناردين (نبتة الهر)
تعتبر نبتة الهر أحد النباتات الطبية ذات الفوائد العلاجية الكثيرة والعديدة، ولها تأثير مخدر ومهدئ رائع، ما يجعلها تدخل ضمن قائمتنا من أعشاب تساعد على النوم.
وغالباً ما يتم دمج مغلي نبتة الهر مع مغلي البابونج، وهو مزيج يساعد على تهدئة الأعصاب والخلايا العصبية في الدماغ، ما يقلل من الأرق ويساعد على النوم.
من الممكن الاستفادة من نبتة الهر إما عبر تناول مكملات خاصة تحتوي على خلاصة هذه النبتة أو عبر شرب مغلي هذه النبتة.
4- عشبة القديس جون (حشيشة القلب)
بما أن الاكتئاب يعتبر أحد أسباب الأرق والعجز عن النوم كما يجب، فإن عشبة حشيشة القلب تساعد بشكل كبير على النوم بسبب قدرتها على تحسين المزاج ومنع الاكتئاب.
من الجدير بالذكر أن علاقة الأرق بالاكتئاب وطيدة، فكل منهما قد يؤدي للاخر، لذا فإن استعمال عشبة حشيشة القلب يعتبر مفيداً جداً لمكافحة كليهما.
5- نبتة بلسم الليمون
تعتبر نبتة بلسم الليمون أحد أفراد عائلة النعناع، وهي نبتة شائعة الانتشار حول العالم، ومن الممكن استعمال أوراقها مجففة أو طازجة على حد سواء.
وقد أوجدت بعض الدراسات أن نبتة بلسم الليمون بالفعل لها تأثير مخدر وهي من الأعشاب التي تساعد على النوم وعلى التخفيف من الأرق إذا ما تم أخذ بضعة رشفات من مغلي الأوراق قبل النوم بانتظام.
6- زهرة العاطفة
يتم عمل مغلي زهرة العاطفة باستخدام الأوراق المجففة لهذه الزهرة أو بتلات الزهرة نفسها، وقد تم استخدام زهرة العاطفة منذ القدم لعلاج الأرق وتحسين النوم.
وأحياناً يلجأ الأطباء لاستخدام مزيج من نبتة الهر مع زهرة العاطفة كدواء مثالي لتحسين جودة النوم عند شرب المغلي بانتظام لمدة أسبوع على الأقل.
7- لحاء الماغنوليا
تعتبر نبتة الماغنوليا أحد النباتات القديمة جداً، والتي عرفها الإنسان منذ العصور القديمة بفوائدها التي تساعد على النوم.
وشاع استخدام لحاء الماغنوليا في الحضارة الصينية القديمة لعدة أغراض صحية، مثل: ألم البطن، احتقان الأنف.
تستطيع الاستفادة من فوائد لحاء الماغنوليا للنوم عبر شرب مغلي اللحاء بانتظام.
8 طرق للتغلب على كثرة النوم
التأثيرات السلبية لقلة النوم أقوى على النساء من الرجال!
5 أسباب لقلة النوم وطرق علاجها
اختيار المحرر
1 - 4 من 12