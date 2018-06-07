الأحداث الفلكية لشهر يونيو حزيران 2018 للأبراج الترابية (الثور، العذراء، الجدي)

معظم أصحاب مواليد الأبراج الترابية يبذلون جهداً في العمل الذي يقومون به، بلا ملل ولا كلل، فهم محترفون وخبراء في التخطيط لأعمالهم على مستوى دقيق، ويميلون بطبيعتهم إلى الاستقرار في العمل، وعدم تأقلمهم مع العمل الغير ثابت، أو العمل المؤقت، كما وتدفعهم نفسيتهم الترابية إلى تحمل المتاعب والمشاق في العمل، ممّا يُفسّر سبب عمل بعض أصحاب هذه الأبراج في المحاجر، والموانئ، والأعمال الحربية والتخييم في المناطق ذات الظروف القاسية، وأفضل الأعمال التي تُلائم طبيعتهم هي في المجالات العسكرية، والحربية، واستخراج المعادن والبترول، فالكثير من مواليد برج الثور نجدهم في الأعمال الفنية كالغناء، والنحت بسبب تأثيرهم القويّ، وشخصياتهم الجذابة، بينما نرى برج العذراء يعملون في التدريب لما يتمتعون به من قوّة الشخصية.

يمكن للأبراج الترابية التوافق مع الأبراج الهوائية دون النظر إلى العواطف، وذلك لأنّ العلاقة آلية وعفوية، فكلاً من الجوزاء، والميزان، والدلو يتوافق مع الجدي، والثور، والعذراء في تلك الميزة.

نقدم لكم أعزائي فيديو الأحداث الفلكية لشهر يونيو حزيران 2018 للأبراج الترابية (الثور، العذراء، الجدي) من سحر علي أرجو لكم الاستفادة منه، وأتمنى لكم حياة سعيدة ومستقرة، ولمتابعة المزيد من فيديوهات عالم الفلك اضغط هنا.

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