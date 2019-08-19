الأخطاء النحوية يمكن أن تدمر حياتك العاطفية: دراسة

سميها قواعد أو نحو ، كلنا عانينا منها في المدرسة، وكلنا لدينا صديق لا يعرف كيف يستخدم النحو بطريقة صحيحة، أو يكتب جمل سيئة الإنشاء. ولكن ما علاقة ذلك بالحب! وجدت دراسة جديدة أن قواعد اللغة تعد بمثابة عامل إيجابي/ سلبي أثناء المحادثة الكتابية مع الشريك.

وفقًا لدراسة أجراها موقع المواعدة عبر الإنترنت "إي هارموني"، يمكن أن تكون القواعد اللغوية بمثابة صفقة كبيرة للأشخاص الذين يبحثون عن شركاء محتملين عبر الإنترنت. وفقًا لدراستهم ، فإن الأشخاص الذين لديهم أخطاء نحوية في ملفات التعارف كانوا أقل ميلا بنسبة 14 في المائة لجذب اي شركاء محتملين. الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يجدها الناس مثيرة للسخط هي علامات الترقيم وسوء اختيار الكلمات والأخطاء إملائية.

الرجال مقابل النساء

ووفقا للدراسة، يبدو أن النساء كن اكثر ميلا للرجال الذين يمتلكون خبرة في اللغة والقواعد النحوية. فقد قالت 88 في المائة من المشاركات إن القواعد النحوية عامل مهم في اختيار شريك مقارنة بـ 75 في المائة من الرجال الذين قالوا نفس الشيء.

قواعد اللغة تؤدي الى الانفصال

هل يمكن للأخطاء الإملائية أن تبعد بينك وبين شريكة محتملة ، وفقا لنتائج الدراسة، ما يقرب من 23 في المائة من المشاركات قلن بأنهن سوف ينفصلن عن أي شخص لديه ضعف في اللغة والقواعد.