6 وجبات خفيفة تناوليها بعد ممارستك للرياضة

لا أروع ولا أجمل من تحضير وجباتٍ خفيفة وصحيّة في آنٍ واحد سهلة التّحضير ولا تحتاج لوقتٍ كبير في إعدادها ، نظراً لطبيعة الحياة المتسارعة في كلِّ شيء وكثرة مشاغل الحياة.

ويعتبر الطعام الذي يتم تناوله بعد التمارين الرياضية ذات أهمية قصوى. ولكن أحياناً قد لا يكون لديك الوقت الكافي لتناول وجبة الطعام مباشرة بعد الإنتهاء من ممارسة التمارين. لذا يجب أن تتبعي هذه التدريبات بوجبة صغيرة وخفيفة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين في أقرب وقت ممكن، لإمداد جسمك بكمية المغذيات التي تحتاجين إليها ورفع نسبة نشاطك، وفي هذا المقال نقدم لكم أنواع الوجبات الخفيفة التي عليك أن تتناوليها بعد ممارستك للرياضة، كي لا يذهب جهدك في التمارين الرياضية سدى، وتحققي هدفك في التخلص من الوزن الزائد:

1-المخفوقات أو المشروبات البروتينية الطبيعية: هذه المشروبات من أكثر الطرق فعالية وقدرة لإمداد نفسك بالمغذيات بعد التمارين الصعبة، خصوصاً أن معظم الوصفات من هذه المشروبات تحتوي على معدلات متوازنة من البروتينات والكاربوهيدرات. كل ما تحتاجينه لزيادة قوتك وقدرتك متوفر في كوب واحد يمكنك أن تقومي بإعداده في المنزل وبأسرع وقت ممكن. جرّبي مثلاً مشروب التوفو مع الفانيلا والموز وزبدة الفول السوداني واستمتعي بفائدته وطعمته اللذيذة.



2-التفاح مع زبدة الفول السوداني: شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني تعتبر من الوجبات الخفيفة المرضية، ولا تتخطى الـ150 سعرة حرارية. لذلك، هي مناسبة لمدّك بالطاقة والحيوية من دون أن يذهب مجهودك سدى.



3-مخفوق الشوكولا بالحليب: تناول كوب من هذا المخفوق بعد التمارين، يصلح بشكلٍ سريع الأنسجة العضلية التالفة لذا يعتبر واحد من أفضل الخيارات التي يمكن أن يتناوله الرياضي. يحتوي حليب الشوكولا على البروتين والكربوهيدرات الذي يساهم في تخفيف وجع العضلات واستعادة الغلوكين في العضلات واستقرار مستويات السكر في الدم.



4-اللبن الزبادي اليوناني قليل الدسم مع الفواكه: يحتوي اللبن الزبادي على كمية من البروتين اللازم لبناء الأنسجة والعضلات، ويساعد أيضاً في زيادة ترطيب الجسم بعد أداء التمارين الرياضية. ولأنك تحتاجين الى إضافة الكربوهيدرات، ستزودك الفاكهة الطبيعية أو الـGranola مع اللبن الزبادي بالمزيج المثالي بين البروتين والكربوهيدرات اللازمة للجسم بعد التمارين الرياضية للحصول على أكبر قدر من القيمة الغذائية.



5-رقائق البسكويت مع الجبن قليل الدسم: لا تزيد عدد السعرات الحرارية في هذه الوجبة المميزة عن 100 سعرة حرارية. سيساعدك البسكويت على الشعور بالشبع بتواجد الكاربوهيدرات والألياف، بينما تزودك الجبنة بالبروتين والكالسيوم.



6-سندويش زبدة الفول السوداني والموز: على شرائح الخبز الأسمر، إدهني الزبدة وقومي بصف شرائح الموز، وستحصلين على وجبة خفيفة بطعم رائع وتحتوي على كمية وفيرة من الطاقة، والمغذيات المتوازنة الضرورية من الكربوهيدرات والبروتين والبوتاسيوم. كل ما تحتاجينه بتركيبة واحدة وكاملة.

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