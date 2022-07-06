الأميرة إيمان تخطف الأنظار في أول ظهور لها إلى جانب خطيبها الوسيم

نشرت الملكة رانيا زوجة ملك الأردن الملك عبدالله بن الحسين عبر حسابها على موقع وتطبيق التواصل الاجتماعي عن خطوبة ابنتها إيمان من شاب يدعى جميل، ونشرت صورة للعروسين عبر حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وقالت في تعليقها: "الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير.

إطلالة الأميرة الإيمان في حفل خطوبتها

خطفت الأميرة إيمان في أحدث ظهور لها مع خطيبها جميل بعد انتشار صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت إيمان بشكل مختلف وأنيق، كما أعتمدت في الإطلالة على فستان باللون الأبيض طويل، وارتدت خاتم مرصع بالألماس وطلاء أظافر من اللون المارشميلو.

الملكة رانيا تعلن خطوبة ابنتها ايمان

نشرت الملكة رانيا صورة لابنتها ايمان والتي ظهرت في الصورة مرتدية فستان باللون الأبيض وتركت شعرها منسدلًا واظهرت الصورة خاتم الخطوبة، وظهرت ايمان إلى جانب العريس الذي ارتدى بدلة باللون المحلي مع قميص باللون الأبيض

ولم يتم كشف اي تفاصيل تتعلق بالعريس سوى اسمه، وتلقت الملكة رانيا التهاني والتبريكات على الصورة، فيما تغزل عدد كبير من الجمهور بجمال العروسين وتألقهما.

وأعلن الديوان الملكي عبر الحساب الرسمي في انستغرام عن الخطوبة ونشر صورة العروسين وكتب في التعليق: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس

والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني ابن الحسين

ولدت الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن حسين الهاشمي في 27 سبتمبر 1996 وهي ابنة الملك عبدالله ملك المملكة الأردنية الهاشمية والملكة رانيا العبد الله وهي الابنة الكبرى

شاركت الأميرة إيمان في عدد من المناسبات الملكية من بينها حفل زفاف ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا في عام 2010 حيث رافقت الأميرة إيمان والديها إلى حفل زفاف ولية العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال دوق فسترغوتلاند في السويد.

وورثت الأميرة إيمان جمال والدتها الملكة رانيا الياسين التي تشتهر بجمالها واناقتها وتعتبر واحدة من اجمل النساء العربيات حول العالم.