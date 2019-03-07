البطاطا المكسيكية الحارة

البطاطا المكسيكية الحارة

المقادير:

800 جرام بطاطا، مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة، مفرومة فرماً ناعماً

1 فص ثوم، مفروم فرماً ناعماً

½ ملعقة صغيرة شطة معتدلة

½ ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة فلفل حار

لبن زبادى، للتقديم

الطريقة:

تسلق البطاطا لمدة 5 دقائق. فى هذه الأثناء، يسخن الزيت فى مقلاة ويقلى البصل بلطف لمدة 8 دقائق.

يضاف الثوم والتوابل، ثم يقلى لمدة دقيقتين.

يصفى ماء البطاطا وتضاف الى البصل.

ترفع درجة الحرارة وتقلب مكعبات البطاطا حتى يتم تغطيتها بكل مكونات التتبيلة.

تطهى لمدة 10 دقائق حتى تصبح طرية، ثم تقدم مع اللبن الزبادى، مع رش قليلاً من الفلفل الحار